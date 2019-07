La hora de Ory

Piden 18 de meses de cárcel para el poeta Camilo de Ory. La cárcel de Altamira es una caverna y en el motín de anteayer en esta prisión brasileña murieron 57 personas. 16 fueron decapitados y algunos presos jugaron al fútbol con cabezas. Imagino la cabeza de Camilo de Ory rodando por el suelo. He leído los tuits ofensivos, de un humor cruel, de Camilo de Ory y he leído los tuits ofensivos, amenazantes, crueles, de los que no sólo desean la muerte de Camilo de Ory sino algo peor. ¿Por qué se le corta la cabeza a una persona? Un niño australiano sostuvo una cabeza cortada por un terrorista del Estado Islámico con el que simpatizaba su lindo papá. He leído Imán, la fantástica primera novela de Ramón J. Sender (en el colegio y en la universidad pronunciaban su apellido como si tuviera tilde), sobre la guerra de África, y alguna otra novela donde hay alguna cabeza sin cuerpo. Desde la cueva de Altamira hasta el Palacio de Deportes Martín Carpena el ser humano ha evolucionado, pero quedan trogloditas entre nosotros. De hecho el nombre del palacio de deportes es de un hombre que fue asesinado por un etarra. Un hombre sale en Málaga de su casa con su mujer y su hija y lo espera un animal que lo mata a tiros. Otros etarras secuestraron a un funcionario de prisiones y lo mantuvieron en un zulo durante casi dos años. Ayer recobró la libertad uno y recibió un homenaje en su pueblo en pleno 2019. Recuerdo el día en el que mataron a Miguel Ángel Blanco. Estaba en la playa de El Palo con un grupo de enfermos mentales con los que trabajaba. Olas de mercurio llegaban hasta la orilla y la impotencia arrasó el domingo de verano.

En enero de este año un niño malagueño cayó a un pozo y volvimos a comprobar en directo que este mundo es una porquería. Necesitábamos que lo rescatasen vivo porque un niño no debe morir nunca y porque estaba muriendo delante de nosotros. Necesitábamos saber que todo es de color. Necesitábamos que liberasen a Miguel Ángel Blanco porque ETA nos restregaba nuestra vulnerabilidad y nos llenó la boca con su mierda.

¿Cómo pudo hacer chistes Camilo de Ory sobre el niño que cayó al pozo? Lo bueno es que no es obligatorio leer los chistes de Camilo de Ory. Tuíter tiene dos herramientas fantásticas, una permite seguir sólo a quien tú quieras, otra permite silenciar la conversación que tú quieras. Ante algo turbio silencias y no te llega. ¿Debe morir Camilo de Ory? El juego de este buen poeta es provocar y vaya si provoca. Gente conmovida hasta las lágrimas por la suerte de un niño desea un segundo después a Camilo sufrimientos atroces. No hay límites para el humor pero el humorista debe atenerse a las consecuencias. El juego de Camilo es pasarse de la raya. Ha llegado la hora de De Ory y muchos, que claman por un mundo donde todo sea de color, amenazan con patearle la cabeza. Todos a la cárcel ¿no? Y nadie parece ofenderse porque cientos de malagueños caven pozos ilegales en sus prometedoras fincas.