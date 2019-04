Hombre rico La edad perfecta para ser rico, o para ser el hombre más pobre del mundo PABLO ARANDA Miércoles, 24 abril 2019, 00:10

Jesús fue crucificado a los 33 años y resucitó al tercer día. Tres días antes, 33 policías locales se dieron de baja en Málaga, justo al inicio del dispositivo especial de Semana Santa, cuando Jesús, montado en un burro, entraba en calle Dos Aceras, o sea, en Jerusalén. Será un virus. Troyano, secretario sindical, justifica las bajas por las cargas de trabajo y por la edad media del cuerpo, que supera los 48, 15 más que Jesús. Cinco días antes hubo una concentración de 200 agentes frente al Ayuntamiento. Había previstos 407 policías de servicio para el primer día, a los que hay que restar 33. 48 años, vistos ahora, no son tantos, aunque recuerdo cuando un compañero de colegio me dijo que su padre tenía 50 y yo pronuncié el nombre de Dios en vano. A los 50 me siento bastante joven, casi como si tuviera 48, aunque es cierto que me invade la pereza si me imagino corriendo detrás de un ladrón. Una vez corrí detrás de un ladrón en el aeropuerto de Barcelona. Lo pillé, pero es que tenía 40. No supe qué hacer. Alguien gritó ladrón ladrón y salí corriendo. No llevaba encima lo que supuestamente había robado. Podría haberle pegado o, más probablemente, haber sido pegado, pero en los ojos del ladrón vi los ojos de un hombre, nada más. Pensé retenerlo hasta que viniera un buen mosso, pero la policía podía tardar mucho, sobre todo porque nadie la había llamado ¿qué hacer con un ladrón inmovilizado bajo mi cuerpo de 40 años? Le dije que no quería volver a verlo nunca más, y era cierto, aunque mis palabras me sonaron falsas. Fui a la comisaría del aeropuerto y había dos mossos que me aseguraron que no podían abandonar la comisaría porque estaban solos. Después me dolía mucho la mano, así que a lo mejor sí le pegué, o me pegó él. Encima volví al coche recién alquilado y me entero de que me había robado a mí. Mi portátil con una novela dentro que podría haber publicado el ladrón con otro nombre. ¿Habrá vendido muchos ejemplares? Tal vez fue un éxito y ahora es un hombre rico y ya no ha vuelto a robar, o roba más.

Los 50 son una buena edad para ser rico. Ayer estuvo en Málaga 'The World', que significa 'El Mundo'. Es conocido como el crucero de los millonarios. Dios quiso que lloviese un poco sobre ellos, también un poco sobre Él mismo en Semana Santa. Cuando llueve, Dios se moja tres veces porque es uno y trino. El Domingo de Ramos murieron 321 personas en los atentados de Sri Lanka contra turistas y cristianos. Murieron dos gallegos y también tres de los cuatro hijos del hombre más rico de Dinamarca, que ahora es uno de los hombres más pobres del mundo. Tiene 46 años, y seguro que una de las cosas que más desea es salir corriendo. Qué desgracia más grande. La lluvia deja de ser importante.