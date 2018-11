Un hombre es atropellado treinta veces

Según las estadísticas, en Nueva York muere un hombre atropellado cada cinco minutos. La frase es de Gila, quien se preguntaba después por el estado de ese hombre. En Málaga la policía ha detenido a los integrantes de una red que provocaba accidentes contra vehículos públicos para cobrar el seguro. En Málaga, como en el resto de España, el salario mínimo ha subido hasta los 900 euros, una subida más peligrosa para el Banco de España que los atropellos. 900 euros son muchos euros; con esa cantidad uno hasta casi podría pagarse el alquiler de un apartamento de dos habitaciones en el centro de Málaga. O uno de tres en un barrio. Si tu pareja también tiene la suerte de cobrar 900 euros pues encima podéis pagar la electricidad y la comida. Dicen que los empresarios no van a querer contratar trabajadores y si no te contratan no tendrás ni el salario mínimo y no podrás vivir ni en el centro ni en un barrio. El Banco de España podría haber sugerido compensaciones a los empresarios para que no se les quiten las ganas de contratar trabajadores por 900 euros. Se pudo rescatar las autopistas en quiebra y se pudo rescatar bancos en quiebra, de cuyo rescate el Banco de España dio por perdido el 75%. En un banco amigo podemos contratar un seguro de vida que nos permite saber que si morimos nuestros hijos tendrán para pasar cuatro años con el equivalente a tres meses de sueldo de un señor banquero.

El seguro tiene letra pequeña y nosotros no vemos de cerca. Uno de los puntos explica que si nos suicidamos en el primer año de seguro nuestros hijos no recibirán nada, pues podría pensarse que nos hemos suicidado por el dinero. Si uno piensa en el suicidio y te obligan a vivir un año más se te quitan las ganas de vivir. No me canso de repetir que cada mes estoy a punto de ser atropellado tres o cuatro veces cruzando por un paso de cebra. Más que la idea de ser atropellado me atormenta la idea de que me atropelle un vehículo sin seguro. Lo ideal es que te atropelle un autobús de la EMT y que el ayuntamiento indemnice a tus hijos. La red de Málaga debió de pensar lo mismo y llenaba un autobús de gente suya y estampaba un coche de alquiler contra el autobús tratando de que pareciera que el autobús era el culpable. Estaban empezando a cobrar como un banquero medio. La policía se dio cuenta de que, como en el chiste de Gila, los accidentados eran siempre los mismos. Hay 82 detenidos y un plan truncado: pensaban estrellar un coche contra un vagón de metro lleno de ellos mismos. Salir de tu casa y que tu mujer o tu marido te den un beso y te digan suerte con el accidente, cariño. El actual alcalde de Nueva York ha conseguido reducir al máximo los atropellos. Aquí no conducimos tan mal. Lo malo es que nos entra un mensaje en el móvil y cómo no vamos a consultarlo. Esto es de Gila aunque no lo sea.