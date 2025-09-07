Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Por ahora

Hernández y Fernández

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 02:00

Dicen que ser detective no te garantiza la investigación, la cosa depende del trabajo y la maestría. Que se lo digan a Leire, ella lo ... sabe. Tampoco plantarse vale siempre para aguantar, a veces el empecinamiento en 'no voy a dimitir...' sólo es un gesto chocante sin solución de continuidad, ocurrió con Rubiales. Realmente autoinmovilizarse y dejar que el tiempo pase es una táctica que alarga situaciones, pero incluso por nuestra temporal condición, nada soluciona. Sánchez y García Ortiz no se van, ellos dicen que no se van, aunque caigan chuzos de punta... Pero sólo es cuestión de esperar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrenador de kárate de Torremolinos facilitó a dos de sus víctimas becas en un colegio privado del que era socio
  2. 2 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  3. 3 Tormentas, granizo y rachas muy fuertes de viento: cinco provincias andaluzas en aviso este sábado
  4. 4 Dos malagueños, en la flotilla que viaja hasta Gaza: «Estar aquí es un privilegio»
  5. 5 Detectan de madrugada una «impresionante bola de fuego» sobre Málaga
  6. 6 José Seguí propone un gran hotel de lujo en El Bulto conectado con el futuro puerto deportivo
  7. 7 Vivienda familiar tras el divorcio: un tribunal confirma la extinción de su uso por parte de la madre al alcanzar las hijas la mayoría de edad
  8. 8

    Málaga sanea sus cuentas: la mitad de los ayuntamientos de la provincia no tiene deuda
  9. 9 Arrestado en Vélez-Málaga con un turismo de alta gama robado en Bélgica, tres pistolas y 960 euros
  10. 10

    Dónde saborear cocina argentina en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Hernández y Fernández