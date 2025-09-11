Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Golpe a la paz, tensión al límite

La incursión de Rusia en Polonia agrava la amenaza a la OTAN, mientras Europa reacciona con un amago de veto a Israel por el asedio a Gaza

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

La escalada bélica que impregna las relaciones internacionales ha pasado de la retórica a una inquietante escaramuza con fuego real sobre los cielos de la ... Unión Europea. La inadmisible incursión militar de Rusia en pleno espacio aéreo de Polonia, de aún inciertas consecuencias, constituye un choque sin precedentes por su extrema gravedad entre Moscú y un socio de la OTAN, tres años después de la invasión a Ucrania. Un paso más en el hostil intento ruso de intimidar a Europa, por mucho que el Kremlin y el Gobierno de Bielorrusia, títere de Vladímir Putin, le resten alarmismo al asegurar que los drones desplegados en el frente oeste se habían «extraviado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Denunciado por pintar un gran pene para señalizar un bache en una calle de Málaga
  2. 2 Un hombre, en estado grave tras un nuevo apuñalamiento en Málaga
  3. 3 Asaltan dos veces en una semana la misma casa de Parque Clavero
  4. 4 Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, trasladado a la prisión de Archidona
  5. 5 Un nuevo bus circular y exprés une Rincón de la Victoria y Málaga: el trayecto de vuelta es innovador
  6. 6

    La Junta da vía libre a más de 600 viviendas en Churriana: estos son los proyectos y los precios
  7. 7

    Un estudio desvela los lugares de veraneo favoritos de los malagueños a través de las señales de sus móviles
  8. 8

    Málaga no consigue bajar el número de suicidios desde la pandemia: «La escucha activa salva vidas»
  9. 9 Mata a un hombre con arma de fuego y se atrinchera con la mujer del fallecido en una casa de Granada
  10. 10

    El embalse de La Concepción se habría llenado dos veces este año de haber tenido capacidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Golpe a la paz, tensión al límite