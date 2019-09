La glorieta es plana Cita en el SUR El jeque Al Thani no es una de las personas más populares de Málaga hoy por hoy PABLO ARANDA Málaga Miércoles, 4 septiembre 2019, 07:46

No creo que el jeque Al-Thani sea el hombre más popular de Málaga. Tuvo la gloria y la glorieta y ahora nos ha dejado hasta sin Okazaki, la esperanza blanca, bueno, blanquiazul, aunque todo esté tornando a azul oscuro casi negro. Eso sí, se quedó sin glorieta. Otros equipos tienen presidentes realmente comprometidos, como el Móstoles, dirigido por Javi Poves, realmente comprometido con la idea de que la Tierra es plana. Hasta ha cambiado el nombre del equipo a Flat Earth F. C. (Flat Earth significa Tierra Plana, sí). ¿Habrá tomado empanadillas alucinógenas? Dice también que Pedro Duque, el ministro astronauta, es un impostor. Para rebatirle deberíamos llamar a Jim Bridenstine, director de la NASA y amigo de Donald Trump. Es el primer director de la NASA que no es científico y ha dicho que él considera a Plutón como un planeta porque así lo aprendió en la escuela, sin duda un argumento de peso. Javi Poves defiende su teoría justo en el año del aniversario de la circunnavegación del globo por Magallanes y Elcano, aunque Magallanes se bajó por el camino y lo flechearon (mogollones de flechas) unos flecheadores. Yo también aprendí en el colegio que Plutón era un planeta y me dolió que dejara de serlo: ahora es considerado planeta enano, como varios más. Aparte de que nos podríamos haber ahorrado un concepto que estudiar en aquellos exámenes del siglo pasado, uno le coge cariño a las cosas. Es fácil meterse con el más chico de la clase. Bullying planetario. Plutón verbenero. Vaya mundo.

Dios creó el mundo y creó al hombre a su imagen y semejanza, pero a algunos los hizo más semejantes que otros. Además, no todos están de acuerdo con que Dios exista. Por si las moscas, lo mejor es portarse bien. No suelo darle muchas vueltas al asunto, pero el domingo el Papa llegó tarde al Ángelus porque se quedó encerrado 25 minutos en el ascensor. Primero pensé que entonces es que Dios no existe, pero luego recordé que era domingo y ese día no trabaja. A lo mejor a partir de ahora el Papa sube por las escaleras, pero esos escalones de mármol pueden resbalar una barbaridad, así que lo ideal es colocar un banquito, un vaso de agua (con un trapo de ganchillo encima y un rosario). Quedarse encerrado en el ascensor puede ser grave o no, dependiendo del número de días que tarden en sacarnos y de la compañía. 25 minutos encerrado con Javi Poves dándole vueltas a su idea plana equivale a varias horas. Al-Thani debería quedarse otra hora, no como castigo sino para que medite sobre lo que está haciendo. Muchos niños ya se habían comprado la camiseta de Okazaki, con lo que cuesta. Javi Poves fue jugador del Sporting y dejó el equipo sorpresivamente declarando que el fútbol es «dinero, corrupción y capitalismo». El fútbol es muy importante para muchos, todo un mundo. Para algunos es redondo, pero para otros es más plano que la meseta.