Gaza, urgencia y prudencia

La aceptación parcial por Hamás del plan de EE UU debe permitir lo antes posible la liberación de los rehenes y el fin de los ataques

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Una vez hecho público el plan acordado por Estados Unidos e Israel que debe librar a Gaza de la aniquilación definitiva, los ojos del mundo ... estaban vueltos hacia Hamás. La presión sobre el Movimiento de Resistencia Islámica era enorme; desde la Casa Blanca, con el ultimátum para que aceptara el proyecto antes de esta medianoche; y desde los países mediadores, Catar, Turquía y Egipto, comprometidos en lograr que se sumara a la iniciativa. La respuesta, la noche del viernes, indica que los islamistas no podían sino acceder a liberar al medio centenar de rehenes que mantienen desde sus ataques criminales del 7-O. Se trata, con todo, de una aceptación parcial del programa de 20 puntos, porque apela a la responsabilidad del Gobierno de Benjamín Netanyahu para detener la ofensiva contra la Franja y fijar un calendario para su progresiva retirada del territorio ocupado.

