Frente al postureo cultural

Regina Sotorrío

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Dicen que no se leen libros ni se escucha música clásica, pero esta misma semana la cola de lectores daba la vuelta al cine Albéniz ... para que Javier Castillo les firmara un ejemplar de su última novela y el violinista André Rieu anunció una segunda fecha en el Martín Carpena con un repertorio que salta del vals a 'La Macarena'. Habrá quien diga que eso no es alta cultura y quien les reste valor colocándoles la horrible etiqueta de comercial. No sé bien en base a qué se presupone que aquello que gusta a muchos es necesariamente menos importante y de menor calidad. Resulta que solo unos pocos elegidos tienen la capacidad disfrutar de lo realmente bueno... O eso nos quieren hacer creer.

