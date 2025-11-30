Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Franco

No se ha hecho crítica estética del franquismo. Solo se ha utilizado su figura para hacer política en este melancólico 2025

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Imagínate que los ciudadanos españoles de 1925 hubieran vivido obsesionados con algo que ocurrió en 1836. La historia hay que conocerla, pero no es bueno ... que te paralice. Yo estoy molido de aburrimiento de Francisco Franco. Yo creo que si el mismísimo Franco se levantara de la tumba, y contemplara su inmortalidad, explotaría en una gigantesca e inhóspita carcajada que se derramaría sobre los españoles y españolas de izquierda, de derecha, y de cualquier condición política o moral. No se ha hecho crítica estética del franquismo. Solo se ha utilizado su figura para hacer política en este melancólico 2025, al que ya le queda poco de vida. Vivo en el país más vintage del mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Expertos alertan que Andalucía recibirá las mayores lluvias previstas este domingo: dos provincias en aviso
  2. 2 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  3. 3 Hallan sin vida a Nicolás, un joven de 28 años desaparecido hace más de dos semanas en Marbella
  4. 4 Cae una «entidad bancaria para el narco» que financiaba el tráfico de drogas con detenidos en Málaga
  5. 5 La Policía Nacional investiga la muerte de dos menores en Jaén
  6. 6 La Catedral de Málaga abre su belén monumental: estos son los horarios
  7. 7 Lotería Nacional del sábado 29 de noviembre de 2025: ganadores y resultados
  8. 8

    Trump cierra el espacio aéreo de Venezuela y abre la puerta a un ataque inminente
  9. 9 Retiran por salmonella una carne picada de pollo de un conocido supermercado
  10. 10

    Ábalos cede su cuenta de X y se declara inocente: «Lucharé por la verdad y la justicia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Franco