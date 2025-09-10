Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Editorial

Francia prolonga su agonía

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

La caída del Gobierno francés tras la derrota de François Bayrou en la moción de confianza votada el lunes, y planteada por el rechazo a ... su radical plan de recortes, agudiza la crisis del país, pero también constituye un serio aviso para un presidente asomado al abismo. Emmanuel Macron ha sido incapaz de dar con la tecla de la estabilidad en todo su mandato. Con la dimisión de Bayrou ha perdido a seis primeros ministros, cuatro en el último ciclo. Macron parece decidido a volverlo a intentar con otro Ejecutivo de nueva orientación para evitar convocar unas elecciones de incierto resultado para sus intereses centristas. Pero se equivocan quienes crean que la formación de un Gabinete o el recurso a las urnas son una solución por sí sola para una Francia sumida en una profunda depresión. En su despedida, Bayrou dejó un recado al asegurar que la Asamblea tiene «el poder para derrocar al Gobierno», viendo la suma de apoyos de la izquierda y la extrema derecha, pero no el de «borrar la realidad»: una deuda disparada, un gasto público desorbitado y la prima de riesgo como Italia. Que Francia prolongue su agonía merma a la UE cuando necesita todo lo contrario: certezas y socios sólidos y fiables.

Espacios grises

