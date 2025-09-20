Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Efe

Cuquerías

El cuco se adapta a diversos hábitats, con preferencia por las cabezas huecas

Felipe Benítez Reyes

Felipe Benítez Reyes

Sábado, 20 de septiembre 2025, 00:09

Como saben ustedes, el cuco no se toma la molestia de construir un nido, sino que parasita el de otras aves, por lo general de ... menor tamaño. En un caso flagrante de abandono parental, deposita allí un huevo para que lo incuben otros pájaros insectívoros, que no se dan cuenta del cambiazo, ya sea por despiste o por desconocimiento de la tipología del huevo tanto propio como ajeno. Cuando el huevo intruso eclosiona, el polluelo de cuco se dedica a desalojar del nido los huevos o los polluelos legítimos, según esté la cosa, para así quedarse él con toda la comida que le acerquen sus padres adoptivos, que tampoco se dan cuenta de que su presunto vástago es mucho mayor que ellos.

