La espera es la conquista de la pereza. Un reloj sin prisa y sin tiempo. La obligación que no se atiende. El PP sentado a ... las puertas de su congreso de julio.

Mayo devora a diario el cadáver exquisito del sanchismo sin disimulo. No hay asunto de familia que no le alcance. La de sangre se sentará en el banquillo con 'La danza de las chirimoyas' de fondo. La del Peugeot, con Koldo García y José Luis Ábalos esperando a que se una a ellos Santos Cerdán esta semana. La del Consejo de Ministros, con un Carlos Cuerpo preparando su salida a Europa, una María Jesús Montero abandonada a su suerte en Andalucía, Margarita Robles que no está ni se la espera, un Grande Marlaska sin balas y a lo loco, Aagesen afirmando que estaba en la sede central de Red Eléctrica media hora antes del apagón, Óscar Puente con su cruce de vías permanente y Félix Bolaños con sus mil jueces y fiscales a la fuerza. Pedro Sánchez ofrece la fórmula de salvar España a su parroquia a condición de quedarse con ella y repartir sólo las migajas. Es su particular bálsamo de Fierabrás para su proyecto imposible.

Mientras en la orilla derecha, Alberto Núñez Feijóo propone un 'chequegluten' de 600 euros para los celiacos, que bien podría ser el resumen de la ponencia política del próximo conclave popular de julio. Su carácter gallego tiene mucho que ver con su forma de hacer política. Fraga nació para hablar, Rajoy para callar y Feijóo para esperar. Accedió al poder regional esperando que se descompusiera el gobierno tripartito de Touriño y ahora se ha sentado aguardando que ocurra el milagro también con el gobierno bipartito de Sánchez. Feijóo es un político desgafado que no quiere convertirse en el Rompetechos de la derecha. Feijóo 0,0: sin ideología, sin iniciativa. Lo suyo es heredar el poder como hizo Rajoy, aunque tenga que esperar una legislatura más. Mientras el centroderecha sociológico se desespera, él nos regala el verso de Antonio Machado: «Todo el que aguarda sabe que la victoria es suya».