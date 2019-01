Hoy es el cumpleaños de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, y el mejor regalo se lo ha hecho Sánchez, no Pedro sino Lauren, su nueva pareja, que le habrá dado muchos besos pues ya no tienen que esconderse. Sólo hay una cosa peor a que tu pareja te deje y es que te deje dos días antes de su cumpleaños. Te quedas triste y solo, como Fonseca, y con el regalo comprado. ¿Qué haces ahora? ¿Se lo das? ¿Lo descambias? Si lo compró en Amazon podrían descambiárselo, pero como Amazon lo fundó Bezos a lo mejor se enteraría, aunque no creo que se encargue él personalmente de los pedidos. ¿Qué se le regala al hombre más rico del mundo? Yo prefiero comprar en tiendas del Centro, aunque tenga que esquivar gente. Los Sánchez no paran de escalar puestos, están dominando el mundo. La ya ex mujer de Bezos se apellida Mackenzie. Sánchez era amiga de ambos, aunque parece que un poco más de Bezos. Los tres son de Albuquerque, como Luis Landero. Es que hay un Albuquerque en Nuevo México y otro en Badajoz. Para triunfar, en principio es mejor apellidarse Mackenzie que Sánchez, y ser de Nuevo México que de Badajoz, pero ahí está 'Juegos de la edad tardía', aquella fantástica primera novela de Landero. Land es tierra en inglés y Landero es un hombre de su tierra, como Bezos, que sigue enganchado a Albuquerque: el alcalde de allí debería nombrarle hijo adoptivo.

Bezos confesaba no hace mucho ser un hombre de familia, aunque no especificó de cuál. En Andalucía no sabemos aún si mantendremos la Consejería de Cultura, pero sí se sabe que habrá una de Familia. No es fácil la gestión de las familias y hay que poner cierto orden. En Francia están que trinan con la injerencia rusa, también en el ámbito familiar. Resulta que unos científicos rusos sospechan que la mujer más longeva del mundo, una francesa que murió a los 122 años, no era ella sino su hija, que 'sólo' contaba con 99 al morir. Según los científicos rusos, Jeanne Calment, la madre, murió en 1934, y la hija se hizo pasar por su madre para ahorrarse el abono de las tasas por herencia, lo que reforzaría la promesa de Daniel Pérez, candidato del PSOE a la alcaldía de Málaga, que tiene los mismos habitantes que el Albuquerque de Nuevo México, quien insiste en suprimir el pago de plusvalías por herencia si gobierna. ¿Cuánto herederán los hijos de Bezos? Un compañero de clase me aseguraba que la única manera de hacerse rico es robando. Ayer atracaron un banco en Calahonda y el ladrón huyó con el botín: 80 euros. El atracador también tendrá una familia y cuando lo detengan se enterarán de que no sólo es malo sino... (no lo digo por si lee esto y quiere vengarse). En fin, quería hablar del nuevo gobierno andaluz, pero cuando aparece un tema importante hay que tratarlo. Que ustedes hereden bien.