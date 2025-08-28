La exageración como sistema

Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 28 de agosto 2025, 02:00

Tanto en la hipérbole como en la ironía, existe una distancia entre lo que se dice mediante esos recursos estilísticos, y la realidad, por lo ... que para evitar malos entendidos y enfados, el oyente debe adaptar el mensaje, separando la exageración en la consiste la hipérbole de la realidad, así como distinguiendo lo que se dice con ironía con el objeto de expresar otra cosa usando la broma y el buen humor. Más allá de teorías que sustenten o maticen lo antes señalado, es evidente que el uso de estos recursos en la vida cotidiana puede ser saludable si tanto emisor como receptor están por la labor de no sacar las cosas de quicio. La ironía está vinculada, a mi juicio, con el buen humor, cooperador necesario de la risa, y bien usada, no daña a nadie sino al contrario, genera buen ambiente, salvo para los 'cara de palo' vocacionales que consideran una herejía las más mínima concesión a la relajación o al optimismo.

