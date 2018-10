Estudiantes andaluces de ahora ¿Y si la exministra Isabel García Tejerina tuviera razón en su crítica a los niños andaluces? PABLO ARANDA Sábado, 20 octubre 2018, 00:06

Isabel García Tejerina, exministra de un montón de asuntos (agricultura y pesca, alimentación, medio ambiente) la ha liado. Ha dicho que en Andalucía lo que sabe un niño de 10 años lo sabe uno de 8 en Castilla y León. No le afeo directamente su comentario porque podría querer debatir conmigo y, al ser de mi edad, me lleva dos años de ventaja en caso de que lleve razón. Porque a lo mejor lleva razón. No es tan complicado averiguarlo. Habría que escoger niños y niñas de las dos comunidades, que parecen tres. Una muestra representativa, por ejemplo cuatro mil estudiantes castellanoleoneses de 8 años y cuatro mil andaluces de 10. Los reuniría en Vistalegre, que es donde se reúnen los que quieren mostrar su poder de convocatoria y realizaría diferentes pruebas. El resultado lo introduciría en un sobre y el sobre lo depositaría con cuidado en un contenedor azul para que fuese reciclado sin haber sido leído. El informe torcido de Pisa ya lo estudia, así que podríamos ahorrarnos fletar autobuses, preparar bocadillos y zumos de fruta azucarados que García Tejerina sabe que no son sanos. En dicho informe Castilla y León sale bastante mejor parada que Andalucía, aunque no tiene en cuenta algunas variables importantes como el porcentaje de escolarización en ambas comunidades hace 30 años y cómo ha cambiado, la tasa de abandono escolar y a qué edad y esos mismo porcentajes hoy día. Observaríamos por ejemplo que los estudiantes andaluces de ahora (qué sienten los estudiantes andaluces de ahora, que escribiría Alberti, qué cantan, qué miran) saben menos que los estudiantes andaluces de hace 40 años, pero al mismo tiempo descubriríamos que son muchísimos más los que saben un poco, lo cual no es ninguna tontería.

Necesitamos más recursos y mejorar en muchos frentes, también valorar lo que ya tenemos y, algo que olvidamos con frecuencia, cómo gestionar lo que ya sabemos, aunque sea poco. Así, una privilegiada que ha estudiado Ingeniería y también Derecho, debería saber que hay asuntos que conviene decir bien, afinar el tiro como lo afinaría su paisano Miguel Delibes, gran maestro. Porque podemos caer en lo fácil y reírnos de los que nos reímos siempre, echar leña al fuego de esta supuesta incultura andaluza que no bastará para eliminar cuando los estudiantes andaluces de 10 sepan lo mismo que los castellanoleoneses de 10 pues el prejuicio continuará gracias a las gracietas de gente como García Tejerina, Artur Mas, Esperanza Aguirre, Ana Mato, Casado y el siguiente, que estará al caer. Seguro que en Andalucía hay asuntos de los que deberíamos aprender de Castilla y León, pero seguro que al revés también, pero eso no vende, no interesa, no se cree, y por eso se usa en los chistes y los chistes son buenos si son buenos, pero vamos a dejar la gracieta para los chistes. Y sobre todo vamos a dejar de lado a los niños. Cuando hablemos en serio vamos a hacerlo con seriedad. García Tejerina, prepárate para la columna que voy a escribir dentro de dos años.