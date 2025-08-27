Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

España imaginaria

Se sabe que el país es imaginario porque no funciona nada, salvo los sueldos de directivos públicos

Manuel Vilas

Manuel Vilas

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

Cualquier empresa seria que gestionase catástrofes naturales habría echado a la calle a todos los políticos, autonómicos y estatales, que hayan tenido alguna responsabilidad en ... los incendios de este verano. Dicho con ironía poética: El país arde porque no existe país que gestione el país que arde. España es un conglomerado de administraciones inexpugnables cuya única dedicación es recaudar impuestos y colocar a personas sin cualificación profesional alguna en sitios de máxima responsabilidad. Lo diré de una manera más sencilla. Mire, querido lector o lectora, a usted mismo, sea cual sea su preparación, siempre que sea militante del PSOE o del PP o de cualquier otro partido, le podría caer un cargo público de unos cien mil o ciento cincuenta mil euros anuales. No tiene que tener ninguna preparación, pues para eso ya están los funcionarios y los técnicos. Si le pillan en falta, no se preocupe, porque como la administración es doble, dobles son las caras de los posibles responsables. Solo tiene que señalar a un político estatal si es usted político autonómico como responsable y viceversa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Entregado a su familia y al deporte: así era Ángel, el joven asesinado a puñaladas en Capuchinos
  2. 2 Un detenido por el accidente con un motorista fallecido en Muelle Heredia
  3. 3 El viento de terral vuelve a Málaga: ¿cuántos días durará y qué máximas se esperan?
  4. 4 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  5. 5

    El avispón oriental ya se expande por toda la provincia de Málaga y amenaza a las especies autóctonas
  6. 6 El hotel de Piqué en Málaga muestra ya su cara
  7. 7 Repunte vírico en Málaga: «El coronavirus del verano es la nueva gripe»
  8. 8 A prisión los dos jóvenes detenidos por el crimen a puñaladas de Capuchinos
  9. 9 Espetos con pastela de pollo, la curiosa mezcla que puedes comer en Benajarafe
  10. 10 Protección de Datos, inflexible con los hoteles que piden copia del DNI a los clientes: la última sanción se eleva a 70.000 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur España imaginaria