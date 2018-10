España desaparece Los últimos acontecimientos no preludian nada bueno y obviamos lo importante PABLO ARANDA Sábado, 27 octubre 2018, 00:07

Pretendía hablar de la situación de Limasa pero el violento Pacífico se ha tragado una isla de Hawai. La isla no estaba habitada pero en ella desovaban las tortugas verdes marinas y servía de refugio a la foca monje, ambas en peligro de extinción, como la isla. La isla estaba y pasó el huracán Walaka y la isla ya no estaba. Me he imaginado yendo a recoger a los niños al colegio y que el colegio no estuviese. No es lo mismo porque yo no desovo en el colegio ni los niños están en peligro de extinción, aunque un poco sí: la natalidad ha sufrido un Walaka. La solución vendría sola si acogiésemos a los migrantes que llegan o tratan de llegar pero eso no mola porque no son nosotros y hay que defenderse. En el colegio se ríen del diferente y en los barrios del norte de París las bandas matan a palos a los miembros de las bandas del barrio de al lado. Conozco a un africano que ha tenido una hija con una mujer española y a lo mejor es eso. El africano ha venido a desovar a España y ahora Dios podría enviarnos como castigo un Walaka y desapareceríamos. Cuando se lo cuente a mis hijos dirán que bueno, que desaparezca el colegio pero hoy sábado. O que desaparezca todo cuando ya los haya recogido del cole y entonces nos iríamos a África si nos dejasen entrar. En Francia no nos dejaban entrar tras la guerra ni en Reino Unido y solo Lázaro Cárdenas nos dijo que éramos ellos y que México era nuestra casa y ala, a México lindo. El Mediterráneo no es pacífico y en Lesbos y Lampedusa personas como nosotros esperan.

Ha habido un terremoto en la costa griega y se activó el aviso de tsunami. Un tsunami no se tragaría Lesbos porque Lesbos está habitada y los migrantes no están en peligro de extinción. Somos migrantes, con más o menos suerte y cruzo los dedos. Migrantes potenciales, como el hijo de mi vecina que se ha ido a otro país buscar una vida mejor aunque aquí no haya guerra. Cuando tenía 23 años me fui a trabajar un año a África porque lo consideré una mejora. Era un país que había sido parte de Francia y me hice amigo de un señor español que había llegado de niño porque su padre era republicano. Me contaba que fueron acogidos en campos de refugiados como campos de concentración. La guerra civil fue una Walaka y mi viaje una migración de juguete. Las personas blancas vamos muriendo y no nacen suficientes personas blancas para reemplazarnos y qué. Nos volveremos oscuritos y a lo mejor se nos pasa la tontería de incinerar a nuestros mayores y echar las cenizas en Disneyland, donde son recogidas con aspiradores por el personal de limpieza (tú verás que al final sí voy a hablar de Limasa), aunque a lo mejor nos ocupamos de otras tonterías, a ver. Hay que fijarse en lo importante. Yo me quedo con lo de la foca monje. Se usa en singular y parece que solo queda una y ahora ya ninguna.