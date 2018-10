Enemigos de partido

Como diría mi abuela, con amigos como estos a Juanma Moreno no le hacen falta enemigos. Tejerina es la nueva Cifuentes, la nueva Aguirre, la nueva Matos (políticas todas ellas salidas malamente de la vida pública). Incurre en el enésimo desprecio hacia los andaluces, en especial hacia los niños andaluces, y no solo comete un error político y estratégico, sino sobre todo demuestra escaso rigor y una altanería que resulta inadmisible. De nuevo el PP se pega un tiro en el pie y le hace la campaña a Susana Díaz que, si son ciertos los trackings que se difunden, sin despeinarse hoy puede haberle dado la vuelta a todos ellos. Regresa al imaginario común la idea de la derecha clasista y castellana que agravia y ofende al sur y le permite situarse otra vez como la mismísima Andalucía ofendida. El presidente del PP andaluz se apresuró a desmarcarse de su compañera y exministra, pero no es que el daño ya estuviera hecho, que lo está, es que su secretario general, Teodoro García, quizá haciendo justicia a su récord mundial en lanzamiento de hueso de aceituna, fue más allá y acusó a los socialistas andaluces de gastar más dinero en prostíbulos que en educación. Y se quedó tan ancho.

Lo que viene a demostrar, como también diría mi abuela, que otros vendrán que buenos te harán. La nomenklatura actual del PP, la de Casado, Montserrat, García, Tejerina, están dando unas muestras de bisoñez, falta de peso, de oratoria, de tablas en fin, de talla política que ya me parece que van a echar piedras y no aliviar la larga cuesta que Moreno tiene que subir en estas elecciones, las últimas para él. Parece que el nuevo presidente popular va a hacer su propia caravana para las andaluzas, como una manera de 'despegar' su suerte de la de Moreno, lo que viene a decir que la presume aciaga, a la vez que hace lo posible para salir bien parado de estas urnas andaluzas, convertidas en la primera prueba de su liderazgo. Pero a tenor de lo que vienen haciendo, de las declaraciones despreciativas de Tejerina y de tantos otros mensajes, el PP nacional de nuevo tendrá que preguntarse si suma o resta al andaluz. Ya el pasado fin de semana, como advirtió aquí mismo Lola Tortosa, la escenografía madrileña de banderas españolas echó por tierra años de esfuerzo por meter la blanquiverde en los actos regionales.

Pero hay más: el mar de fondo interno para la confección de las listas habla de grandes rivalidades, incertidumbres, luchas, que serían habituales, como siempre; de salida de figuras que ya hace mucho que debían haberse ido, a las que pasa factura una trayectoria oscura, pero también de diferentes núcleos de poder con mando en plaza y de una más que evidente carrera por la sucesión de Moreno. La aparición de Zoido en la cabeza de lista de Sevilla es un golpe al actual presidente en toda regla. La situación en el PP es de lo más interesante en esta convulsa precampaña.