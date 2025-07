Elogio y refutación del prompt en Medicina

La inteligencia artificial (IA) ha irrumpido en nuestras vidas como un vendaval. En medicina, ha sacudido certezas y ha sembrado promesas y temores a partes ... iguales. Entre las herramientas que han cobrado un protagonismo inesperado está el prompt, ese enunciado que lanzamos a la máquina para que nos devuelva respuestas que parecen obra de una mente humana. Nunca una pregunta había sido tan trascendente ni tan ambigua al mismo tiempo. Elogio y refutación: ése es el destino inevitable del prompt en la medicina contemporánea.

Elogio, porque es indudable que el prompt ha democratizado el acceso a conocimientos que, hasta hace poco, permanecían encerrados en bibliotecas, bases de datos médicas o en la mente de los expertos. Hoy, un residente puede redactar en segundos un consentimiento informado claro y adaptado al nivel cultural de su paciente. Un clínico puede pedir al modelo un esquema visual para explicar el manejo de una insuficiencia cardíaca. Un investigador, asediado por la tiranía del tiempo, puede solicitar un resumen inicial para un artículo científico o una búsqueda bibliográfica orientada. El prompt abre puertas. Permite ahorrar tiempo, sistematizar datos, ensayar simulaciones clínicas o diseñar algoritmos de decisión que antes requerían largas jornadas de trabajo.

Pero el elogio del prompt sería incompleto sin su refutación. Porque el mismo poder que le otorga su utilidad contiene el germen de sus riesgos más profundos. El prompt, por definición, es una interfaz de lenguaje humano. Y el lenguaje humano, aunque maravilloso, es ambiguo, impreciso y está cargado de contextos culturales, éticos y emocionales que ninguna IA comprende del todo.

El prompt requiere que el profesional no solo sepa medicina, sino que domine la habilidad de interrogar correctamente a la máquina

En el ámbito médico, esto cobra una relevancia dramática. Un prompt mal formulado puede inducir al modelo a generar una respuesta inadecuada, sesgada o peligrosamente incorrecta. Una IA que 'alucina' —como dicen los expertos cuando inventa datos plausibles pero falsos— puede ofrecer un diagnóstico equivocado, proponer un tratamiento contraindicando o redactar un consentimiento que incumpla requisitos legales. Y todo ello con una prosa impecable y convincente, lo que la hace doblemente peligrosa. La medicina no se puede permitir el lujo de errores envueltos en palabras bien escritas.

He ahí el dilema. El prompt exige precisión quirúrgica. Requiere que el profesional sanitario no solo sepa medicina, sino que domine la habilidad de interrogar correctamente a la máquina. Formular un buen prompt es, en esencia, un acto de pensamiento crítico. Supone saber exactamente qué se busca, qué datos aportar, qué nivel de lenguaje se requiere y para qué se va a usar la información generada. Si no sabemos preguntar bien, jamás obtendremos una respuesta segura.

Aquí se dibuja una frontera entre el profesional que utiliza la IA como un asistente y aquel que delega en ella su responsabilidad. La IA no sustituye la mirada clínica. No reemplaza la experiencia del médico que explora, escucha, huele, toca, intuye. Puede sugerir un diagnóstico diferencial, pero no ve la palidez mortal en el rostro del paciente ni percibe la ansiedad en su tono de voz. Puede proponer protocolos terapéuticos, pero no conoce la historia vital de quien tiene delante. El prompt es, en el mejor de los casos, un espejo de nuestro propio conocimiento y de nuestras dudas. Es una prolongación de nuestra curiosidad, nunca de nuestro juicio clínico. Sin embargo, resulta ingenuo pensar que el uso de la IA en medicina se limitará siempre a un papel puramente asistencial. La historia nos enseña que las herramientas, cuando se vuelven eficaces y rentables, acaban desplazando tareas humanas. El riesgo de que la medicina conversacional termine sustituyendo consultas reales, o que el exceso de confianza en la IA empuje a los sistemas sanitarios a precarizar la atención médica, es real. Ya existen plataformas que ofrecen diagnósticos preliminares o chatbots que simulan conversaciones con pacientes. ¿Cuánto tardará en surgir la tentación de delegar en la máquina la anamnesis o el seguimiento de patologías crónicas?

A esto se suman los riesgos éticos y regulatorios. ¿Quién es responsable si un prompt erróneo genera un informe médico defectuoso que causa un daño al paciente? ¿Qué ocurre con la confidencialidad de los datos clínicos introducidos en el prompt? ¿Estamos preparados, como profesionales y como sociedad, para convivir con una tecnología que puede decidir, redactar y hasta persuadir?

Por todo ello, el futuro del prompt en medicina debe construirse sobre tres pilares. El primero es la formación: enseñar a los profesionales sanitarios a diseñar prompts precisos, éticos y adaptados a cada contexto. El segundo es la verificación humana: ninguna respuesta generada por IA puede incorporarse a la práctica médica sin la revisión y el juicio del profesional. Y el tercero es la ética y la regulación: necesitamos marcos claros que protejan la seguridad del paciente, la privacidad de los datos y la responsabilidad profesional.

Elogio y refutación. Es la única actitud sensata ante el prompt en medicina. Porque, al fin y al cabo, no se trata de decidir si usaremos esta tecnología o no. Ya la estamos usando. La cuestión es si lo haremos como profesionales críticos y humanos, o si dejaremos que, poco a poco, el prompt se convierta en el verdadero médico mientras nosotros, meros espectadores, aplaudimos el ingenio de la máquina. La inteligencia artificial es prodigiosa, pero el arte de la medicina sigue siendo humano. El prompt es solo una pregunta. La respuesta, la verdadera respuesta, sigue estando en nosotros.