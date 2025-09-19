Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inteligencia artificial. L. V.

Las cifras

La IA se empieza a convertir en una especie de paternidad, amigo, terapeuta, Dios omnipotente al que consultan absolutamente todo

Elena Moreno Scheredre

Elena Moreno Scheredre

Viernes, 19 de septiembre 2025, 00:21

Uno tiene una capacidad limitada para asumir cifras. Están esas barbaridades que gastan los horteras magnates financieros en un fin de semana, las desoladoras cifras ... de los muertos en conflicto o a causa de la desnutrición, para las que cualquier contador estremece. Los periodistas sabemos que es muy socorrido hablar de porcentajes. Si decimos que el 78% de nuestros adolescentes varones están enganchados al porno y que un 72% de ellos teme que una chica les acuse de acoso, uno sufre el impacto de ese silencio en el que nadan algunas realidades. Han pasado muchas cosas en este país y en el planeta en los últimos años, tantas, que no sabemos si nos cabe un alfiler de información más en el alma.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El joven hallado muerto en el Támesis es Gonzalo Fuentes, un pintor malagueño afincado en Londres
  2. 2 Detienen a un adulto «por dar cobijo» al menor desaparecido en Rincón de la Victoria
  3. 3 Hallan muerto a un joven malagueño en el río Támesis
  4. 4 Muere un turista en una piscina en Marbella, donde jugaba con un amigo tras consumir alcohol y droga
  5. 5 Una vaguada traerá una masa de aire polar y lluvias intensas este fin de semana: así afectará a Andalucía
  6. 6 Un accidente múltiple deja nueve kilómetros de atascos a la altura del Faro de Calaburras
  7. 7 Los pasajeros del nuevo autobús exprés de Rincón de la Victoria-El Palo: «Es más cómodo»
  8. 8

    José Antonio Satué: «La Iglesia tiene el mejor mensaje del mundo, el amor, pero tenemos dificultades para transmitirlo»
  9. 9 La Lotería Nacional deja en Málaga este jueves parte del primer y del segundo premio
  10. 10

    Picofino: la escuela de Málaga donde aprender a hacer sushi o a preparar la comida para toda la semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Las cifras

Las cifras