Efe

Cada vez menos amigos

España, que unas décadas atrás había conseguido prestigio internacional, lo ha destrozado en apenas cinco años

Diego Carcedo

Diego Carcedo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 00:01

Las reyertas políticas internas, que han convertido al país en un patio mal avenido de vecindad, están distrayendo la atención sobre el desastre de las ... relaciones diplomáticas. España, que unas décadas atrás había conseguido prestigio internacional, lo ha destrozado en apenas cinco años. Y no se trata sólo del enfrentamiento con Donald Trump, que intenta liderar, también ha roto puentes y tradiciones de buena vecindad con otros países amigos, empezando por Israel y su precipitación por reconocer el Estado Palestino.

