Los días de Sánchez en otoño

Joaquín Ramírez

Joaquín Ramírez

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

La 'flotilla', es un asunto chusco, sobre todo por esa orden sobrevenida y de futuro incierto, como enviar un patrullero de la Armada -'Furor'- como ' ... compañía' en misión desconocida. Una decisión unipersonal, absolutísima, no se sabe si espontánea o, al menos, levemente pensada, del presidente Sánchez, desde y en Nueva York. Es costumbre, con este jefe de Gobierno, que este tipo de medidas sean de su particular resolución y propósito -sin consultar a las Cortes Generales-, pero no es normal y no es democrático ni constitucional. Como dice 'Abc' en un editorial, «Sánchez ha dispuesto del buque como si fuera un jefe de Estado plenipotenciario» incumpliendo la Ley de Defensa Nacional. Conocida la noticia, muchos se han apresurado a pronosticar que este barco militar español se guardará de acercarse finalmente a la zona de conflicto y evitará crear un incidente internacional. Es lo más probable, pero ¿Quién sabe qué pasa por la cabeza de este 'jefe' tan altanero, creyente de tener el mando a lo dictador de lo que a él le parezca?

