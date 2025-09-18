Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Deporte y derechos

Pedro Moreno Brenes

Pedro Moreno Brenes

Jueves, 18 de septiembre 2025, 02:00

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, clama que «Gaza será destruida», tras la matanza de más de 60.000 palestinos, destrozar sus viviendas ... e infraestructuras y someterlos al hambre. Y la Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas, concluye que se está perpetrando un genocidio contra la población de Gaza, después de que el 26 de enero de 2024, la Corte Internacional de Justicia dictaminara de manera provisional que había plausibilidad de que se estuviese cometiendo un genocidio y ordenó una serie de medidas cautelares.

