Lo que más daño haría a Sánchez

Comenta Compartir

Todos los hombres son iguales. Salvo los que no lo son. En un partido o en otro. Después del cabreo máximo de las mujeres del ... PSOE con los puteros y su lenguaje, leo con estupor que a las mujeres nos iría peor con la derecha. Claro que los derechos pueden ir para atrás. Ya dijo Macron lo del fin de la abundancia. Y Ayaan Hirsi Ali que la historia no va siempre hacia delante, que «en el caso de las mujeres europeas va hacia atrás». O Filkienkraut, que dice que nunca hemos sido más libres que en Europa Occidental: «Si mañana las cosas cambian, se deberá a la deseuropeización de Europa». Y no por Orban. Con la revolera armada con las putas, con cómo se habla de ellas (llamar hija de puta a Nadia Calviño no es lo mismo) y con el ofuscamiento público de Sánchez con ello, se deduce que al presidente le haría más daño un audio con comentarios intolerables, según la sensibilidad progresista, sobre las mujeres que reconocer una cuenta en Suiza.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión