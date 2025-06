Dani, ¡cuidado que vienen los tuyos!

Dani Pérez es una buena persona y eso en política es un valor que no se tiene mucho en cuenta, pues lo normal en esos ... círculos son las traiciones que se cometen de una manera continuada cuando cambian los líderes. El actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga lleva su particular año horribilis, pues perdió ante Josele Aguilar el pulso por ser el número 1 del partido a nivel provincial. Con los datos en la mano, su gestión al frente de los socialistas malagueños no ha sido buena, más bien todo lo contrario, pues el PSOE tiene los peores datos electorales de su historia en Málaga.

Lo que hay que analizar es si es responsabilidad suya o si han influido otros factores, como por ejemplo las políticas y las maneras sanchistas, que pueden llevarse por delante al partido en unos meses, como acaba de indicar el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page, si siguen apareciendo personajes como la fontanera Leire, Koldo o el mismísimo José Luis Ábalos. Dani Pérez puede estar sufriendo ahora el síndrome del engañado, por no decir cornudo, pues suele ser el último en enterarse. Ya le ocurrió cuando lo dejaron caer como líder provincial, pues hasta unos días antes de que se celebrara el congreso regional todavía creía que podría seguir en el cargo cuando media Málaga daba por hecho que se lo iban a cargar. Esa fue la triste realidad. Y ahora está pasando algo muy parecido.

Hay un runrún cada vez más extendido de que no va a seguir como portavoz en el Ayuntamiento de Málaga y él se aferra a que tiene el respaldo de la secretaria regional del PSOE, María Jesús Montero, que se ha convertido últimamente una de las mayores 'buleras' del Gobierno por difundir que le querían poner una bomba lapa a Pedro Sánchez y no rectificar esta declaración sabiendo que es rotundamente falsa. Una mujer así no es para fiarse. Es más, ya se la jugó una vez, que no lo olvide Dani Pérez. También dice que cuenta con el respaldo del secretario provincial, Josele Aguilar, que seguramente tiene ya la fecha para dejar caer a Pérez, pese a que estos días esté haciendo contorsionismo político para decir ni sí, ni no, ni todo lo contrario. La clave del momento de su salida pueda estar en dónde lo colocan, pues es costumbre socialista no dejar tirado a ningún secretario general que ha dejado de serlo. Lo que llama la atención estos días es que dos de sus compañeros de grupo municipal estén encabezando la caza y captura de Dani Pérez. Por un lado está Mariano Ruiz Araújo, con el que el actual portavoz municipal ha tenido una relación especialmente estrecha más allá de lo puramente político, pues encabeza la agrupación socialista de El Palo, una de las que se está moviendo, o la están moviendo, para moverle (valga la redundancia) la silla a Pérez, pues es muy posible que Ruiz Araújo sea el nuevo portavoz municipal de los socialistas en el Ayuntamiento de Málaga.

El portavoz municipal del PSOE puede estar sufriendo el 'síndrome del cornudo' al ser el último en entererase

Otra de sus compañeras de bancada en la Casona del Parque, María del Carmen Martín, que es la secretaria de la agrupación Centro del PSOE, también le está poniendo la zancadilla al bueno de Pérez, con el que no tuvo reparos en comparecer públicamente en una rueda de prensa el viernes cuando ya se había destapado el pastel. ¿Se acuerdan de la comparecencia de Julián Muñoz, Mayte Zaldívar e Isabel Pantoja para decir que todo iba fenomenal y que no había ningún tipo de problemas entre ellos? Me suena a lo mismo. También están participando en el acoso y derribo Ignacio López, este sí es un reconocido rival de Dani Pérez, y el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, que al contrario del diputado nacional siempre ha tenido una estrecha relación con Pérez. A ver cuánto dura el asedio, aunque el portavoz municipal debería estar ya preparado para lo que le viene encima. Dani. ¡Cuidado que vienen los tuyos!