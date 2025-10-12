Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Alberto Prunetti (izquierda) e Isaac Rosa. HdL / José Ramón Ladra

Rosa y los libros obreros

El autor español escribe sobre los desvelos de la clase trabajadora en su última novela y prologa 'Amianto', un volumen de hace algunos años en el que Prunetti retrata la vida de las fábricas en la Italia del siglo XX

Cristina Vallejo

Cristina Vallejo

Domingo, 12 de octubre 2025, 00:45

Rosa, Isaac Rosa. Qué feliz casualidad que tras leer su última novela, 'Las buenas noches' (Seix Barral), se le vuelva a encontrar prologando 'Amianto' (Hoja ... de Lata), la primera parte de la trilogía que Alberto Prunetti dedica a la disección de la clase obrera italiana, de la Toscana, de las inmediaciones de la mítica ciudad de Livorno donde se fundó el mayor partido comunista de Europa, y que, por extensión, también retrata el trabajo en el mundo. Pero el azar no existe. Siempre es resultado de una persecución. No a él, a Rosa. Digamos, mejor, que es consecuencia de una coincidencia de intereses. A Rosa siempre se le halla en la clase. Es un señor con clase, escribe con ídem y sus obras se enmarcan desde esa perspectiva. En esa su última novela, la clase trabajadora, la de toda la vida y la que engordan ahora los nuevos precarios (no son tan nuevos, ya que los contratos temporales datan del felipismo temprano) tiene problemas de insomnio. Los desvelos tienen que ver con el parné, claro. La bella metáfora que recorre la obra y en la que hay destellos del estilo de José Saramago muestra que sólo en común, desde lo colectivo, se pueden resolver los problemas materiales de la existencia que multiplican las vueltas por la noche contando no ovejitas, sino los pocos ingresos, los muchos gastos y el cansancio acumulado. La lucha es colectiva, pero no con cualquiera; si leen el libro, lo descubrirán: se concilia el sueño sólo si se conecta en serio con quien está al lado en la cama.

