Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Editorial

Crepúsculo francés

Macron pretende trasladar a la oposición la responsabilidad de su Gobierno en la inestabilidad por la deuda y el déficit desbocado

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Con su dramático anuncio de que se someterá el día 8 a una cuestión de confianza, el primer ministro francés, François Bayrou, pretende llevar la ... iniciativa en la grave crisis política y económica que aqueja al país vecino en los últimos catorce meses. El periodo transcurrido desde la decisión de Emmanuel Macron de llamar a elecciones anticipadas en julio de 2024 puede considerarse un precioso tiempo perdido. Si el presidente creyó inevitables aquellos comicios para neutralizar el auge de la ultraderecha, su gestión de los resultados, con la bendición de un Gobierno conservador en minoría, entregó a Marine Le Pen la llave de la gobernabilidad. La líder de Reagrupación Nacional tardó tres meses en dejar caer a Michel Barnier. Y en el último medio año salvó a Bayrou de ocho mociones de censura. Todo indica que no volverá a hacerlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un seleccionador nacional de karate, arrestado por presuntas agresiones sexuales a varios menores en Torremolinos
  2. 2

    Nueva oferta de VPO en Málaga capital: esta vez en régimen de venta
  3. 3 Un accidente entre cinco vehículos en Rincón de la Victoria provoca ocho kilómetros de retenciones en la autovía
  4. 4 Otros dos restaurantes de Málaga entran en la Guía Michelin
  5. 5

    Meliá recibe más de 2.400 solicitudes para cubrir 170 empleos en el ME Málaga
  6. 6 Investigan si la madre del niño de tres años desaparecido en Marbella se lo ha llevado a Rusia
  7. 7 Los hospitales de Málaga contarán con unidades específicas para tratar complicaciones de enfermedades crónicas
  8. 8

    Los constructores de Málaga en la década de 1920
  9. 9 Muere un hombre en Casarabonela al volcar un camión hormigonera
  10. 10

    WhatsApp e IA: así quiere acabar una startup malagueña con la frustración de cargar el coche eléctrico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Crepúsculo francés