Club de lectura 'Santos Cerdán'

La lectura es la amante de la imaginación. Tentación vestida de palabras y desnuda de silencios. Misteriosa fuente sin agua que se atreve a aplacar ... la sed. El cielo sobre la noche oscura de Santos Cerdán en la cárcel.

La corrupción en el PSOE es una ciénaga no navegable de casquería política. Un lodazal en el que se sumerge a diario la UCO y nos rescata a personajes convexos. Un inacabado álbum familiar que sólo la acción de la justicia concluirá. El ejercicio del poder como ocasión de envilecimiento y propio aprovechamiento. No sabemos quién fue primero, el huevo de Santos o la gallina de Cerdán. El pasado lunes, el hasta hace pocos días secretario de Organización del PSOE, reivindicó en el Tribunal Supremo ante el juez Leopoldo Puente su papel como 'arquitecto' de los Gobiernos progresistas desde 2018 y atribuyó su imputación a una supuesta persecución política motivada por su protagonismo en las negociaciones con partidos como Junts y EH Bildu. Defendió también su participación en la histórica moción de censura contra Mariano Rajoy, alegando que fue él quien, por encargo de Sánchez, llevó a cabo las gestiones con el PNV que permitieron su éxito parlamentario. Nuestro iletrado y ágrafo político sanchista, mostraba así su intención de pasar a la Historia como el Maquiavelo de las cloacas. Lo suyo no era política, solo negocio, por lo que hemos conocido por los informes de la UCO, razón por la que está en prisión preventiva.

Por Benet Salellas, el peculiar abogado de Santos Cerdán, hemos conocido que en estos pocos días en Soto del Real le ha dado tiempo para «montar un club de lectura». Han comenzado con el manuscrito sobre la trama de los hidrocarburos de su fontanera fiel, Leire Díez. De ahí que lo haya visitado en varias ocasiones el abogado de las cloacas, Jacobo Teijelo. ¿O no es esa la razón? Seguirán con el 'Manual de resistencia' de su compañero del Peugeot 405, que ayer tuvo palabras gruesas para él. Acabarán la semana con el magnífico libro de Luca Costantini: 'El personaje: Íñigo Errejón. Historia política de una impostura', que le ha regalado su amiga Yolanda Díaz, que anda tan preocupada como despistada estos días. Si ella en años no se dio cuenta de nada, a Pedro Sánchez le ha podido ocurrir lo mismo. ¿Por qué no?

El nuevo club de lectura de este presidio madrileño ha hecho suya la sentencia del escritor inglés William Nicholson: «Leemos para saber que no estamos solos». La semana que viene no nos sorprendería, a tenor del vertiginoso desarrollo de los acontecimientos, que Santos inaugurara la nueva Coral Cloacal de Soto del Real.