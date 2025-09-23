Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La tribuna

Cervantes no se lo merece

Una historia épica, la del cautiverio de Cervantes y los cautivos cristianos, contada sin épica alguna. Una historia trágica contada sin drama apenas

Federico Soriguer

Federico Soriguer

MÉDICO. MIEMBRO DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00

El pasado viernes día 19, fui a ver 'El Cautivo', la película de Amenábar sobre Cervantes. Le precedía cierta polémica. Me habían hablado bien de ... ella, aunque alguno de quienes la habían ya visto reconoció que no había leído el Quijote y ni siquiera sabía que Cervantes hubiera estado preso en Argel. Y que con la película había aprendido mucho (sic). En todo caso acudí al cine con reservas. Lo diré desde el principio. No me gustó nada. Un director de cine como cualquier otro 'creador' tiene todo el derecho a tergiversar las historias para conseguir sus objetivos, cualesquiera que sean. Pero debería advertir, como se hace aún en determinadas ficciones, «que cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia». No, no aprendieron nada de historia aquellos jóvenes que la vieron. Pero este privilegio creativo se puede convertir en un fraude si se usa solo para dar satisfacción a los antojos particulares del autor olvidando las expectativas que tienen depositada millones de personas en mitos como el autor del Quijote.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»
  2. 2

    Un nuevo barrio toma forma en Málaga: así es el cambio radical de los suelos de Amoniaco
  3. 3 Evacuado al Hospital Regional de Málaga un hombre tras sufrir un accidente con un paramator en la playa de Benajarafe
  4. 4 Descubren en Teba un dolmen de más de 5.000 años, uno de los mejor conservados de Andalucía
  5. 5 Condenan a los padres de la bebé a la que quemaron el 42% del cuerpo con agua hirviendo: 16 años de cárcel para él y 4 para ella
  6. 6 La novedad en las citas médicas del SAS que llegará a tu móvil desde este lunes
  7. 7 75 euros por una foto, 55 por un autógrafo: ¿Qué artistas cobrarán en la San Diego Comic-Con Málaga?
  8. 8 Andalucía arranca la campaña de vacunación de la gripe: estas son las fechas y grupos de riesgo
  9. 9 Ouigo lanza billetes de tren para viajar de Málaga a distintos puntos de España desde 9 euros
  10. 10 Un nuevo gimnasio ocupará el histórico local de Juan Lucas en Armengual de la Mota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Cervantes no se lo merece

Cervantes no se lo merece