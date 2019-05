El centro vacío

La España interior se vacía pero el centro de Málaga también. El viento golpea impasible la meseta y la llena de pueblos vacíos y de escaños que quién los pillase. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano, del Ayuntamiento de Málaga, acaba de presentar un estudio que resalta la carencia de aparcamientos y de equipamientos públicos, lo que contribuye a la pérdida de población en el casco antiguo. La población no se crea ni se destruye, sino que se transforma. El CAC también está vacío, y la librería Agapea y el restaurante Óleo, de rebote, con lo cual entran más ganas de irse del centro, dejando sitio a visitantes efímeros que gastan más y a veces hablan más bajo que nosotros, primitivos moradores de modales primitivos, a veces. La Junta también acaba de dar el visto bueno al proyecto del hotel de cinco estrellas en La Equitativa, así que habrá más sitio, o menos, según se mire. La construcción de hoteles imagino que responde a un estudio de mercado que indica su rentabilidad, que parece mucha a tenor de tantas habitaciones nuevas. Quizá lo ideal sería levantar no uno sino diez o quince rascacielos en el puerto, ahora que la noria va a dejar sitio. Vivir en el centro no es fácil porque te suben el alquiler y te acabas yendo. Tampoco se puede aparcar cómodamente pero a cambio te asomas al ático de algún hotel y contemplas el paisaje. Desde allí arriba oteas el horizonte y localizas el Starbucks más próximo, donde tomarte un café por un puñado de euros. Y es que el estudio del OMAU (omaú es lo que exclaman los niños alejados del centro cuando su madre los despierta para ir al colegio) también señala que las franquicias suponen un 24% de los usos comerciales y de restauración del casco antiguo.

Lo bueno de esto es que el casco antiguo parece más un casco antiguo, un casco antiguo estándar. Un turista puede comprar una bolso en el centro de Barcelona y descambiarlo en el centro de Málaga, todos son ventajas. Después puede ir a comerse unas sardinas, o a bailar una sardana, que ya es la época, del año la estación florida, en patinete, que no contaminan, pero atropellan, aunque prefiero mil veces que me atropelle un patinete a que lo haga un coche, que es lo que ocurría hasta ahora. En la España vacía están habilitando drones para que lleven medicamentos. Los drones de momento no atropellan. El futuro era esto. De la guerra de las galaxias. Ha muerto, por cierto, Peter Mayhew, que interpretó a Chewbacca, un monstruo amable. Mayhew medía 2,20 y no le habría venido mal a este ambiguo Unicaja. Qué ataúd más grande. El interior de La India se vacía temporalmente por los ciclones y una patrulla del ejército indio, de los más poderosos del mundo, asegura haber visto las huellas del Yeti. Espero que quien maneje el botón nuclear no esté entre los creyentes. Cualquier día un loco vacía el planeta. Y nosotros hablando de tonterías.