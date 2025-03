A la catedral de Xalapa le falta una torre...

Parada y fonda que se decía antes. Eso es lo que ha hecho el famoso tenor mejicano Javier Camarena, quien ha encontrado unos días ... en su apretadísima agenda internacional para descansar con su esposa, Marisol, y sus dos hijos en su casa malagueña. La familia Camarena está feliz: «Málaga ha sido la mejor elección que pude hacer y todos estamos muy contentos acá», señala quien ahora mismo es uno de los cantantes líricos más cotizados y demandados en el mundo. En su descanso, un hueco para una agradable reunión en el restaurante Gutiérrez Puerto con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de Fundación Unicaja, José Manuel Domínguez, acompañados por el conocido gestor cultural valenciano Enrique Subiela, entre otros asistentes. Una comida donde se habló de todo y de nada, o sea de las buenas, y que tuvo como antesala el encuentro de Camarena con el maestro Antonio Fernández 'Fosforito', último galardonado con la Llave de Oro del Flamenco. Dos genios con voces prodigiosas, regalo de los dioses infinitos pero también conseguida con esfuerzo, mucho trabajo y dedicación de horas y horas.

El tenor mejicano, antes de trasladarse a vivir a Málaga (aunque sea ciudadano del mundo por sus constantes idas y venidas por medio mundo), vivió durante casi 20 años en Suiza, pero cuando conoció Málaga, no dudó la elección. Tierra ésta que engancha, y que también se enorgullece, y no poco, de que personalidades de la Cultura como Camarena la hayan elegido como lugar para vivir y para que vivan los suyos. Por cierto, a modo de curiosidad; no crean que a la Catedral de málaga es la única a la que falta una torre por construir; también le ocurre al primer templo católico de Xalapa, capital de Veracruz, donde nació Javier Camarena..., que además tiene otros puntos 'comunes' con Málaga pues se asemeja mucho por su población, que actualmente supera los 520.000 habitantes, y por su extensión, así como por su importante actividad cultural, lo que le valió en su momento el sobre nombre de 'Atenas veracruzana'. Por tanto, ya saben: hay dos catedrales en el mundo a las que les falta una torre; a terminarlas toca.

Javier Camarena, que este lunes vuelve a su peregrinar por los mejores y más significados templos de la ópera del mundo, quiere volver aunque sea fugazmente por Semana Santa para ver «sus procesiones, de las que tanto me han hablado», y en su agenda tiene desde hace meses cerrada una actuación en el Teatro Cervantes, escenario en el que cantó hace tiempo y del que tiene un gran recuerdo. Sin duda será un acontecimiento el 'reencuentro' de los malagueños con su vecino adoptivo (¡a buen gusto, además!). «Málaga no es sólo la ciudad de moda, sino que además tiene el privilegio de albergar al tenor de moda (Camarena) y al barítono de moda (Carlos Álvarez), dos de las más grandes estrellas de la ópera internacional». La frase no es para dejarla en el tintero, para nada. Feliz vida tenga entre nosotros.

La Fundación Unicaja clausura hoy en Jaén los actos conmemorativos que ha desarrollado por su X aniversario por toda la geografía andaluza, con un importante abanico de actividades culturales en cada una de las capitales. La celebración de estos '10 años de ilusión', lema de la conmemoración, tendrá una clausura de gala el próximo día 29 en ese magnífico recinto que es el Conservatorio María Cristina Fundación Unicaja, con el Medalla de Andalucía 2024 Pablo López como gran atractivo final, en un acto en el que se entregarán más de dos millones de euros en ayudas a proyectos sociales y de investigación, cumpliendo así uno de sus principales objetivos. Por cierto, que dos de las ponencias más comentadas del ciclo de conferencias organizadas por Andalucía han sido las de dos profesionales de la Medicina 'malagueños adoptivos' (uno natural de Almería y otro de La Carolina, pero que como Camarena 'eligieron Málaga para vivir') como son Miguel Ángel Arraez y José Antonio Trujillo. Los avances en Neurocirugía y la convivencia entre Inteligencia Artificial y Medicina fueron los temas tratados por cada uno de ellos, y más concretamente en sus localidades natales, Almería y Jaén, y que, a tenor del éxito cosechado no se extrañen de que 'repitan' en Málaga.

Y es que celebrar los cumpleaños es una buena costumbre. Rodeado de un montón de amigos pero sin esperarlo, así celebró hace unos días su cumpleaños el conocido empresario y ex presidente del Málaga CF Federico Beltrán, quien ni por asomo esperaba la sorpresa que le había preparado Rosa Villena, quien cuidó hasta el mínimo detalle. La cara del cumpleañero al entrar en Jacinto, donde pensaba que iban a cenar solos él y Rosa, fue para grabarla... ¡Sorpresa! gritaron todos, familiares y amigos, entre ellos la consejera de Empleo, Rocío Blanco, Francisco de la Torre, Manuel Marmolejo, Manuel Azuaga, Raúl Sender, Juan Ignacio Zafra, Miguel Sierra, Manuel Prieto (que llegó apurado, pero llegó, tras regresar de Madrid), López Nieto, Francisco Miralles, Diego Montañés, Emilio Alba y un largo etcétera, pero no pararon ahí las sorpresas para Beltrán, ya que también hubo vídeo llamadas de varias personas que no pudieron estar por motivos de trabajo, entre ellas la consejera de Economía, Carolina España, y el gran Julio Iglesias, que estuvo un buen rato felicitando a un emocionado Federico Beltrán que si creía que lo había vivido todo, pues miren, como que no... Momentos que da la vida.

Dos apuntes como final. Uno que Eugenio Carmona sigue siendo uno de los expertos en arte más reclamados en medio mundo, quien tras una conferencia de amplia repercusión en el Museo del Prado sobre el tema 'La alegría de vivir. Poéticas del goce en la fundación del arte moderno', que fue calificada como 'magistral' por todos los que tuvieron la oportunidad asistir a la misma, repitió la misma este pasado día 20 en el centro CaixaForum en Barcelona, consiguiendo otro gran éxito. Abogan estos Horizontes que alguien organice lo que sea para que esta conferencia la ofrezca el gran Eugenio Carmona en Málaga. Sería un buen regalo.

Y nos vamos resaltando el éxito que hace unas horas ha tenido Andrés Mérida en la inauguración de una exposición individua con su última obra (otra más a nivel internacional) en la suiza localidad de Friburgo y que estará abierta hasta el 20 de mayo.

Ya es primavera. Por cierto, dejemos de rogar para que llueva. Desde luego, los Horizontes Infinitos nos han hecho caso.