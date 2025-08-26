Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Casi nosotros

¿Estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formarán parte de nuestras vidas?

Lorenzo Silva

Martes, 26 de agosto 2025, 02:00

No hace mucho tiempo, un amigo a la sazón residente en Los Ángeles me comentaba que los estadounidenses con los que trataba vivían con pánico ... a perderlo todo y quedarse en la calle. Para ellos, una enfermedad, un revés profesional, un accidente desgraciado, representan la amenaza de caer en la indigencia. Quienes vivimos en España y tenemos trabajo, casa y ahorros no padecemos esa sensación de intemperie tan angustiosa, pero ¿estamos seguros de que la pobreza, la calle, la exclusión, son algo que nunca formará parte de nuestras vidas? A quien esté en esa creencia hay que recomendarle la lectura de 'Casi', de Jorge Bustos, un libro que es una indagación y un viaje a la existencia de quienes un día perdieron pie y habitan entre nosotros.

