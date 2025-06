Camarena entusiasma en el Cervantes

«Estoy en mi casa», le dijo al público. Su recital se tituló 'En casa...'. Y es así, porque vive en Málaga, con su esposa ... y sus dos hijos, ciudad que eligió tras viajar por todo el mundo y 20 años de residencia en Suiza. Aquí es feliz, y a los malagueños nos hizo felices con el recital que el gran tenor mejicano Javier Camarena ofreció (con Ángel Rodríguez al piano como único acompañante) en el Teatro Cervantes, con casi nueve minutos de una ovación final de las que hacía tiempo no se veían. Estaba contento, y feliz con sus 'paisanos de elección', y lógicamente terminó con 'Malagueña salerosa' y ya la gente flipó. Testigos de su gran éxito en una temporada lírica que ya se ha salvado, pase lo que pase, con su presencia, el alcalde, Francisco de la Torre, acompañado de su esposa, Rosa Francia, la teniente de alcalde de Cultura, Mariana Pineda, y el diputado provincial del área, Manuel López Mestanza, amén del director del liceo malagueño, Juan Antonio Vigar.

Fue un acontecimiento, sin duda alguna, porque Camarena acababa de llegar de Taiwán y China, con llenos espectaculares en sus recitales y óperas, y ahora viaja a Pamplona y la semana que viene a Buenos Aires. Tenía ganas de cantar en Málaga, y buscó un hueco entre medias, sin apenas poder acostumbrarse al cambio horario. Desde 2020 no actuaba en el Cervantes, y desde entonces han cambiado las cosas: si en aquella época ya era un tenor codiciado y de prestigio, ahora está considerado uno de los mejores del mundo, pero es que además ahora vive en Málaga. En aquel tiempo no vivía aquí. Ahora disfruta de la 'ciudad de moda'. Y como le dijo un admirador, «Javier, has reventado el Cervantes»... Pues eso.

Quien sigue también triunfando por todo el mundo es el chef malagueño más reconocido internacionalmente, y sin duda una gran referencia de la gastronomía andaluza, el marbellero Dani García, quien no para, pese a su deseo de vivir más tranquilo, desayunar su mollete de carne mechada en el 'Fiesta', en el mercado marbellí, y pasear por la playa... pero difícil lo tiene porque, aparte de todo, el día 19 abre en Los Ángeles un nuevo restaurante con su nombre, 'Dani García' en la ciudad que dicen es la soñada en Estados Unidos. Lo comentaba con su amigo Santiago Domínguez, quien sigue recibiendo homenajes por toda la geografía española por cierto. Se tomaron un café en Leña, en esa plaza mágica de la gastronomìa de Marbella, y comentaron sus platos preferidos, sus historias y lo felices que son al ver lo que es hoy la ciudad costasoleña, donde por ejemplo, una tarde de lunes, a las siete, la plaza del Puente Romano repleta de restaurantes de renombre, ya estaba llena...

Ampliar El hijo de la verdadera Gypsy Rose Lee, al lado de Antonio Banderas en el Teatro Apolo de Madrid. SUR

Antonio Banderas y el teatro del Soho han triunfado con 'Gypsy' en el Nuevo Apolo de Madrid, con llenos diarios que obligaron a prorrogar su estancia en el teatro de la calle Atocha, y que finalizó su 'gira por Madrid' a finales de este pasado mayo. En una de las últimas representaciones, los componentes del elenco que interpreta 'Gypsy' tuvieron la sorpresa de una visita muy especial, la de Erik Lee Preminger, quien acudió a ver el musical que cuenta la vida de su madre, Gypsy Rose Lee (que encarnó la laureada Lidia Fairén) cuya vida real inspira el musical.

Erik Lee Preminger es actor, escritor y productor de cine, pero lo mejor de todo es que se quedó encantado con la versión dirigida por el actor malagueño y producida por Teatro Soho. Lo mejor, como decía Antonio Banderas, es que Erik Lee ha visto multitud de versiones de la obra que encarna la vida profesional de su madre, y que no se cansó de elogiar, no sólo en el teatro al mismo Banderas, sino también en sus redes sociales. Erik estuvo acompañado de su esposa, Linda Michels, y posteriormente estuvo un buen rato con Antonio Banderas y otros ejecutivos del teatro malagueño. El malagueño sigue siendo el mejor 'publicista' de Málaga, sin duda alguna, y sigue apuntándose 'tantos', ahí tenemos Sohrlin, con su alianza con otro grande, Domingo Merlín, que ha cautivado como espacio a los organizadores de las estrellas Michelín, que se celebrarán en noviembre en el citado macroespacio escénico, que es una auténtica maravilla, y donde actualmente se desarrolla un espectáculo sorprendente por su calidad y originalidad como es 'Imagine'.

El conocido humorista Moncho Borrajo, quien hace unas semanas hizo su última actuación en Málaga dentro de su gira de retirada de los escenarios, fue el pregonero del Mantón de Manila que organiza cada año por estas fechas la activa e inquieta Asociación Cultural Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha, que fuese creada en su día por la inolvidable María Luisa Ruy, conocida por todos como 'viuda de Mena'. El pregón, que tuvo una gran aceptación por parte del público, se desarrolló en el Museo de Málaga, y su presentación corrió a cargo de Encarnación Perraut, pregonera de 2023, que puso voz a las palabras de su antecesora, Dolores Vargas Jiménez.

Moncho, simpático y cercano al público, se lo pasó en grande en un acto en el que contó como acompañamiento a la guitarra de Miguel Ángel Vargas , La Lupi y Curro, mientras que la coordinación del acto corrió a cargo de Juan Antonio Fernández, quien fue el presentador del cartel de esta XXIII edición del Mantón de Manila, obra de Inmaculada de Mera López, con La Lupi Bailaora como musa, y que se desarrolló en el Salón de los Espejos.

Ampliar Dani García y Santiago, en la puerta de 'Leña' en Puente Romano.

Terminemos aclarando que este pasado domingo hablamos de la Virgen de la Victoria que se venera en una de las capillas de la iglesia romana de Sant'Andrea delle Frate, famosa por albergar los ángeles de Bernini, obviando, por desconocimiento (las cosas hay que llamarlas tal como son), que la obra de Berzosa fue erigida en el histórico templo por la iniciativa y tenacidad del sacerdote rondeño Salvador Aguilera, consultor del Dicasterio para las Iglesias Orientales (rango que equivale en el Vaticano a Secretario de Estado), cumpliendo así el compromiso que hizo tras predicar la novena en honor de la Patrona en el Santuario malagueñohace ya unos años. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y nunca mejor dicho. Gracias por ello, Salvador.

Nos vamos, que disfruten todos ustedes de lo mucho que tenemos. No lo duden. La vida es lo más valioso que hay. Y la vida suele ser maravillosa...