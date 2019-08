'Bullshits' Cita en el SUR Lo bueno de lo malo es que desde casa tenemos solución PABLO ARANDA Málaga Sábado, 10 agosto 2019, 10:24

La ONU esperó al jueves, día en que Málaga batió su plusmarca de temperatura en verano con 40º, para presentar su informe sobre cambio climático. Lo presentó en Ginebra, donde hoy se esperan 32º y lluvia, pudiendo haberlo presentado en Hamburgo, donde el 50% de la población son hamburguesas. Que comíamos un poco fatal ya lo sabíamos, pero no que era tan fatal la cosa. Un profesor de Geografía del colegio que solía usar datos científicos y consejos prácticos (defendía que España debía haber aprovechado la Guerra de las Malvinas para recuperar Gibraltar) nos habló del riesgo de que 1.000 millones de chinos decidieran dar un salto al mismo tiempo. En el mundo hay 2.000 millones de personas con sobrepeso, todavía más que personas chinas, aunque también hay chinos gordos, claro. El riesgo de que 2.000 millones de gordos se organicen para dar un salto no es elevado, pero es importante el dato como ejemplo de que no sabemos comer. Abusamos de la carne de vaca y tomamos pocas hortalizas. Para colmo de males la Guardia Civil detuvo hace 10 días en Alicante al holandés Johannes Fasen, cerebro de la mayor estafa alimentaria de Europa. Resulta que había vendido cientos de toneladas de carne de caballo haciéndola pasar por ternera. Si todas las vacas decidieran mugir al mismo tiempo otro gallo nos cantaría. O si todas decidieran expeler al mismo tiempo un pedo de vaca, muy propio de ellas, mucho más grave que la caca de la vaca.

Resulta que con el pedo emiten metano (es escribir metano y recordar la canción 'Hoy no me puedo levantar', y entonces me quedo en la cama), más contaminante que el CO2 que emiten los aviones. El asunto huele realmente mal. Hasta el presidente Rajoy, al que su primo físico le hizo descreído en el asunto del cambio climático, rectificó años después para afirmar que el cambio climático es el mayor reto ambiental al que nos enfrentamos. Curiosamente Rajoy estuvo trabajando en Alicante al dejar la presidencia, justo donde detuvieron al holandés que traficaba con caballo. Lo bueno de todo esto es que podemos tomar medidas desde casa: comer menos carne, no sólo de vaca sino de cerdo y de pollo. No hay que tomárselo mal, nos queda el gazpacho y las sardinas, los garbanzos con espinacas y el revuelto de espinacas, que tiene huevos. Otro problema es que se tira mucha comida. Una vaca está toda la vida comiendo hierba y soltando sus rurales pedos para que después sus filetes vayan al contenedor. Metano para nada. El metano muta y mata. En la masificada Roma ya no permiten ni el helado en algunas escaleras. En Alemania van a gravar con impuestos la carne de vaca. No necesitamos esperar las medidas del gobierno. También está el problema del agua. Menos mal que los 15.000 cruceristas que llegarán a Málaga en feria beberán vino y cerveza, y pasarán la resaca en otro puerto con más agua. Tenemos que hacer algo, pues la dieta que seguimos es 'bullshit'.