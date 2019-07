Y el baño sin limpiar Cita en el sur Los jóvenes malagueños no se van de casa y seguimos sin presidente PABLO ARANDA Málaga Miércoles, 24 julio 2019, 08:50

Tal vez mañana el presidente se convierta en presidente y los jóvenes malagueños no se van de casa. Nosotros tampoco nos íbamos cuando éramos jóvenes, pero ahora menos todavía. De los que sí se van, la mayoría se va a casas cedidas; es decir: se van de casa pero a la otra casa. La solución no es mala ¿quién no le cedería una casa a su hijo? Sólo se necesita, además del hijo, la otra casa. Para los que no tengan casas que ceder hay una solución que también había antes: compartir casa. Si no te la ceden, y trabajas pero como se trabaja aquí (sin cobrar suficiente y sin continuidad) pues se divide el alquiler entre tres y cada uno a un dormitorio. Después habrá que limpiar el baño y no es fácil imaginar a esos jóvenes sobradamente despreocupados limpiando un baño a fondo. Antes de irse de casa ya podrían limpiar baños, los pobres, eso sí que sería una revolución. PSOE y Unidas Podemos andan hoy limpiando a fondo un acuerdo que permita al presidente convertirse mañana en presidente. Si el presidente se convierte mañana en presidente deberá felicitar a Boris Johnson, que hoy se ha convertido en primer ministro de Reino Unido. A lo mejor Boris Johnson no puede coger el teléfono porque esté hablando con Trump, ya que entre otros marrones tiene un petrolero sirio apresado en Gibraltar y un petrolero británico apresado por Irán. La guerra de los golfos. Los jóvenes que no pueden irse de casa saben quién es Trump pero muchos no sabrán quién es Boris Johnson. Hay que hacer mucho ruido para que la gente te conozca y muchos consideran que es bueno ser conocido. Con tantas campañas que han seguido a tantas precampañas, los jóvenes que se van conocen a muchos de nuestros políticos.

A muchos no les importa hacer ruido, pero cuando eres conocido pasa a ser una preocupación ser conocido. Una de las principales preocupaciones de los españoles es la política y cómo iba a ser de otra forma. Muchos políticos están a la altura de sus votantes y eso parece contentar a ambos. España va bien y ya se consume tanta cerveza como antes de la crisis. La feria será más larga y no se permitirán patinetes durante la feria. El otro día un muchacho invitó a una mujer a subir a su patinete y ella accedió y él le robó el bolso. A mí los muchachos no me invitan a subir a patinetes, pero tampoco llevo bolso. Aunque en cualquier momento el muchacho se baja del patinete y me quita todo. En Dinamarca quieren prohibir el divorcio exprés. Es que los jóvenes que se van de casa vuelven al divorciarse. Al menos en vez de coche ahora se compran patinetes. Los jóvenes se casan sin estar preparados para limpiar un baño a fondo. En los baños daneses sólo hay váter, pero aquí también hay bidet. El doble de trabajo. Un baño limpio es un paisaje de ensueño. Ojalá mañana el presidente se convierta en presidente y podamos centrarnos, él y nosotros, en los hijos y en los baños.