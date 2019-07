Atropellando

La policía ha detenido en Lugo a una yihadista que planeaba un atropello masivo, y en Málaga a un conductor cuyo coche pasó por encima del pie de un policía. La mujer padece esquizofrenia y, tras convertirse al islam, celebró el atentado de Barcelona y planeaba una acción similar en Galicia. El hombre es un ciudadano sano al que molestó que la policía local desviase el tráfico al paso de la procesión de la Virgen del Carmen. Atropellar a un policía contraviene los acuerdos de ginebra, que aconsejan no beber alcohol si se va a conducir, pero el hombre dio negativo en la prueba de alcoholemia, lo que es todavía más preocupante. Qué palabra alcoholemia. El problema de que te atropellen un pie es que vayas en chanclas o que el vehículo sea pesado. No era el caso y el agente no ha sufrido daños graves, pero no deja de consistir un grave atropello a la autoridad . Una manera de clasificar a la población es dividirla entre aquellos capaces de atropellar el pie de un policía y los que no. Un señor normal con su trabajo y sus ganas de llegar a la casa. Pero que nadie le chiste, claro, porque no tiene gracia. Por eso en los cruces no hay que accionar el claxon. Tenemos baja la tolerancia a la frustración y ante cualquier confrontación nos lanzamos a la reconquista.

En Málaga el ayuntamiento forma parte de un plan anti atropellos masivos y enormes maceteros dificultan el paso de vehículos. El hombre es un lobo para el hombre, solitario o en manada, pero no siempre. El ayuntamiento también forma un plan para ceder terreno público a una universidad privada, lo que algunos entienden como un atropello. Con la cosas buenas que hay en Murcia y quien se viene a Málaga es la UCAM. José Luis Mendoza es el controvertido presidente de la Universidad Católica de Murcia. Tiene 14 hijos y Murcia se le ha quedado pequeña. La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tiene sólo 7. 14 los veo muchos, pero me encantaría tener 7 hijos. Ciudadanos ha votado a favor de ceder el suelo, a pesar de haber votado en contra en febrero. Aunque aún no se ha decidido el destinatario, está previsto que sea para la UCAM. Francisco de la Torre ha dimitido, pero no ha dimitido por eso ni era ése, el nuestro, sino otro Francisco de la Torre, responsable de fiscalidad de la dirección de Ciudadanos. Habrá informes técnicos sobre la capacidad del ayuntamiento de ceder terrenos públicos sin concurso y todos serán positivos, aunque a lo mejor no. Pero no pretendo aguarles el seco sábado. Ahí va una noticia positiva: acaban de descartar el riesgo de colisión de un asteroide con la Tierra en septiembre, cuando los exámenes de la UCAM (y de las otras). Sin duda es un alivio, pero no me digan que para una colisión de ese calibre, si resultase inevitable, la fecha era la mejor. La sensación debe de ser como si te atropellan un pie y, enseguida, todo lo demás. Prefiero un corte de tráfico por una procesión.