El WhatsApp de Pradas a Mazón justo antes de la comida en El Ventorro: «La cosa se complica en Utiel»

Salomé Pradas, la consellera de Emergencias investigada por la gestión de la dana, ha cumplido su palabra. La exdirigente ha aportado a la magistrada los ... mensajes de WhatsApp que intercambió con el entonces presidente Carlos Mazón el día de la dana hasta aproximadamente las 14 horas. A partir de ese momento ya solo se sucedieron llamadas, algunas de ellas infructuosas.

Pradas envió una serie de mensajes la mañana de la dana al presidente en los que informaba del avance de la emergencia climática. En uno de ellos, le indica que está en contacto con Pilar Bernabé y que lo que más preocupa en ese momento era La Ribera y la zona del barranco del Poyo. «Cojonudo», respondió el máximo responsable del Consell. A continuación, Mazón respondió con un «bieennnn» a otro SMS acerca del posible acuerdo con los bomberos que se iba a firmar en unos días.

Pero lo más llamativo de estas comunicaciones es, sin duda, el mensaje de Salomé Pradas a las 14.11 horas, pocos minutos antes de que el presidente llegara al restaurante El Ventorro. «La cosa se complica en Utiel», le dijo. Nunca recibió respuesta a esa información. Fue entonces cuando comenzó una comida y sobremesa que se prolongó durante cinco horas, en el peor momento de la dana.

Ampliar Whatsapp de Pradas a Mazón. LP

El dosier que Pradas ha aportado al juzgado incluye, además, otras comunicaciones con José Manuel Cuenca, el jefe de gabinete del presidente. Hay una relevante en este sentido. Se trata de un mensaje reenviado por el propio Cuenca a Pradas en el que se lee: «Igual a las 19 horas vamos al 112». Era un WhatsApp que le había enviado el presidente.

Este SMS llega a las 16.47, antes de que se iniciara el Cecopi. Es decir, a esa hora Mazón ya se planteaba la necesidad de desplazarse a L'Eliana ante la gravedad de los acontecimientos. Pero pospone esa decisión a las 19 horas, según se desprende de la conversación. Sin embargo, la comida en El Ventorro se alargó precisamente hasta cerca de las 19 horas y todavía estuvo un tiempo hablando con la periodista Vilaplana. Llegó al Palau sobre las 20 horas. Y, al Cecopi, a las 20.28 horas.

Los mensajes evidencian que Pradas tuvo a presidencia de la Generalitat al corriente de lo que iba sucediendo antes y durante el Cecopi. Una tesis que la consellera siempre ha defendido en sus declaraciones a los medios y también en el juzgado.