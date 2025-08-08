Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Decenas de musulmanes rezan para celebrar la Fiesta del Cordero, 'el Eid al Adha', en el parque de El Casino de Embajadores, a 28 de junio de 2023, en Madrid EP

Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes

El PP mostró su rechazo en la iniciativa que se debatió en el Congreso porque «genera división» y cargó contra los de Abascal por situarse en «el lado del muro de Sánchez: el de la exclusión»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Viernes, 8 de agosto 2025, 16:30

Vox ha situado el caso de Jumilla como un nuevo punto de inflexión en su particular cruzada contra la «islamización» de España. El partido de ... Santiago Abascal consiguió el miércoles que se prohíban por primera vez las celebraciones musulmanas en dependencias de titularidad pública como se han estado celebrando hasta ahora. Una exigencia que los voxistas pusieron encima de la mesa a cambio del apoyo de su concejal para sacar adelante los Presupuestos municipales y que están dispuestos a llevar a otras comunidades donde su apoyo al PP también puede ser clave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  4. 4 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  5. 5 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7 Muere una mujer de 60 años en la playa de Fuengirola
  8. 8 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  9. 9 El trámite obligatorio en el SEPE para no dejar de cobrar la prestación
  10. 10 Sube el precio del helado: esto es lo que te cobrarán de más y los motivos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes

Vox planteó en junio una ofensiva en todos los parlamentos para limitar los ritos musulmanes