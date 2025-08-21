Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El polideportivo de Las Torres de Cotillas. Guillermo Carrión AGM

Vox cancela en un pueblo murciano un rezo islámico en el polideportivo municipal

El acto «había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas», según el concejal Pablo Alberto Ruiz

L.V.

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:35

El concejal de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Movilidad en el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, Pablo Alberto Ruiz, de Vox, dice haber cancelado ... un rezo islámico previsto en el polideportivo municipal «que había sido autorizado por el Partido Popular sin los permisos correspondientes ni el abono de las tasas establecidas para el uso de las instalaciones públicas». Fuentes del Gobierno local niegan esta versión de los hechos y aseguran que darán explicaciones a lo largo de la mañana de este jueves.

