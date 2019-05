Así votan la 'España mayor' y la 'España treintañera'

El bipartidismo parece ser algo intergeneracional en España. Si se comparan los datos de las elecciones del 26-M con las tasas de edad de los municipios españoles se puede ver perfectamente como tanto los votantes jóvenes como aquellos que hace tiempo dejaron atrás la edad de jubilación siguen apostando por el PSOE y el PP. Tanto los pueblos más envejecidos de España como los más jóvenes -aquellos en los que la edad media apenas sobrepasa la treintena- siguen apostando por los formaciones históricas de la política española. En los extremos de la tabla, ni Ciudadanos, ni Podemos ni Vox consiguen ser la lista más votada.

En España, la edad media de la población es de 43 años, lo que nos sitúa como el décimo país del mundo con la sociedad más envejecida. Desde un punto de vista geográfico, los datos del Instituto Nacional de Estadística reflejan una realidad en la que el norte ve como su pirámide de edad se estrecha de forma peligrosa mientras que en el sur sucede todo lo contrario.

Esta realidad es evidente al observar los datos estadísticos de las elecciones. El pueblo más joven de España es Hontanares de Eresma, en Segovia En este paraje, la lista más votada ha sido el PP, que ha sacado 4 de los 9 concejales en liza. El PSOE ha obtenido 3 y Ciudadanos 2. Los datos de esta localidad segoviana están directamente relacionados con el aumento exponencial que se ha producido en los últimos años, dada la cercanía del pueblo con capital segoviana y la construcción de nuevas urbanizaciones en los que los jóvenes han encontrado un nuevo lugar de asentamiento.

El caso soriano es una excepción. El resto de los pueblos más jóvenes de España se encuentran en Almería, la provincia que también es la primera del ranking en cuanto a la tasa de edad más baja. En este territorio el partido más votado es el Partido Popular, con 113.750 votos frente a los 100.708 del PSOE. Las localidades con una edad media más joven son Huércal de Almería, La Mojonera, Vicar, Nijar, El Ejido y Roquetas de Mar.

El caso de El Ejido es paradigmático, la localidad del mar de plástico que en las elecciones generales se convirtió en un exponente del triunfo de Vox, en un resultado dopado por la reacción a la emigración. En las municipales, sin embargo, el PP ha vuelto a ganar aunque ha perdido cinco ediles y se ha quedado en nueve de los catorce concejales que tuvo en 2015. La formación de Santiago Abascal ha irrumpido con siete ediles. Estos resultados se producen en uno de los pueblos más jóvenes de España, con 35,92 años de media. En El Ejido, por otra parte, el PSOE saca cinco ediles mientras que Podemos se queda sin representanción.

El Ejido, en cierta forma, es un paradigma. Según el sociólogo y presidente de GAD3 Narciso Michavila, los resultados de estas elecciones han demostrado que a los jóvenes no les importa votar a Vox, formación en la que no advierten los rasgos negativos vinculados al pasado que sí observan sus mayores. De la misma forma, Michavila advierte otra lectura que han ofrecido los últimos comicios con respecto al bipartidismo: «el PSOE se ha convertido ahora en el partido de los jóvenes, que ven con ilusión una formación que no ha llevado a cabo recortes, por ejemplo. Podemos es ahora el partido de quienes eran jóvenes hace ocho años».

Con respecto a los pueblos más envejecidos de España, el más mayor es Rello, en Soria, con una media de edad de 76,86 años. Esta localidad se situaría en todos los extremos de la estadística oficial de forma que no solo se encuentra entre los más avejentados sino que su despoblación es máxima y forma parte en toda su intensidad de la denominada 'España vacía'. En Rello votaron cinco personas, tres al PSOE y dos al PP, de tal forma que cada partido se repartió uno de los dos concejales que conforman el pleno. En la legislatura pasada el PP se había llevado los cinco votos.

Rello se encuentra en la comunidad de Castilla y León, la segunda más envejecida de España, con una media de 47,35 años. La comunidad con una edad más alta es Asturias, con una media de 48,05 años. Después de Rello, el segundo pueblo más envejecido es La Riba de Escalote -también en Soria- con una edad media de 74,33 años. En este mínimo municipio de diez habitantes tan solo el PP obtiene resultados al llevarse el 100% de los votos.

Esta permanencia del bipartidismo en los pueblos más envejecidos se repite en otros territorios como Aragón. En Torrehermosa (Zaragoza), con una edad media de 71,68 años, el PSOE se ha llevado dos de los tres concejales con 48 votos. El tercero es para el PP.