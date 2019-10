«Veía que me iba a morir», dice la joven que saltó por una ventana para escapar de su agresor Rebeca denuncia públicamente la paliza que sufrió a manos de su novio: «Me decía '¡estás loca, que te vas a tirar!» SUR Martes, 1 octubre 2019, 17:42

Rebeca aún tendrá que esperar mucho tiempo hasta que se borren del todo las huellas de la brutal paliza que supuestamente sufrió a manos de su propio novio. Un día después del suceso, la joven que escapó por la ventana de un piso en Basauri (Vizcaya) para zafarse de su agresor ha querido denunciar públicamente el calvario que vivió. «Yo veía que me iba a morir, que no tenía fuerzas para sacármelo de encima», relata con la cara aún repleta de heridas y magulladuras.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo al lunes cuando el varón, un conocido DJ de 30 años de origen brasileño que fue detenido, inició una discusión que desembocó en agresiones físicas. «Puñetazos, agarrones, me tiraba del pelo, me estampaba contra la pared, contra todos lados, la oreja...», rememora la víctima mientras se señala las lesiones: «Esto es de los agarrones. Me asfixiaba, me tapaba la boca, la nariz...».

Según la denuncia que recoge El Correo, la chica trató de protegerse el rostro, donde recibió reiterados golpes, y el hombre la agarró entonces del cuello para impedir su respiración. Fue entonces cuando logró escapar descolgándose por la fachada: «Cogí la ventana, me agarré a los barrotes que había fuera y me tiraba para adelante. Él me cogía de las piernas y me decía '¡estás loca, que te vas a tirar!'». Abajo, varios vecinos daban la voz de alarma: «Había pedido auxilio y me estaban socorriendo».

El caso de Rebeca ha generado una gran conmoción en las redes sociales, donde la imagen de su cara llena de lesiones se ha hecho viral. La propia víctima asegura que da el paso de contarlo públicamente porque, a diferencia de otras mujeres, ella sí ha vivido para hacerlo: «¿Y las chicas que no lo han podido contar? Tengo que tener voz y voto por ellas también».