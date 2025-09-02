Sucesión de vaguadas y frentes: el otoño meteorológico debuta con lluvias y tormentas

Septiembre ha debutado con un bajón térmico casi generalizado en España coincidiendo con el arranque del otoño climatológico. Una masa de aire polar asociada a ... una vaguada se está extendiendo de oeste a este, dejando a su paso un ambiente más suave y algunos chubascos tormentosos. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una circulación atlántica con la aproximación y entrada de un frente que será poco activo. ¿El resultado? Nubosidad en el tercio noroeste así como precipitaciones que se extenderán de oeste a este por Galicia y aledaños. «En el este de Cataluña, litoral sur de Valencia y en Baleares pueden darse chubascos matinales aislados, que se espera que sean localmente fuertes en Cataluña y sin que se descarten en Valencia», advierte el organismo estatal.

«Las condiciones serán aún favorables para que se desarrollen aguaceros de carácter local en algunas comunidades del Mediterráneo, que localmente pueden descargar con gran intensidad. Son situaciones muy puntuales, complejas y extremadamente irregulares, pero también típicas de esta época del año», explican desde el portal especializado Meteored. «El eje de la vaguada se situará sobre un Mediterráneo que a estas alturas está muy caldeado. Además, en superficie se formarán pequeñas bajas, reflejo de la inestabilidad en altura, lo que favorecerá la formación de líneas de convergencia de vientos en el mismo mar o en zonas próximas a la costa, dando lugar a precipitaciones tormentosas localizadas e intensas», agrega Samuel Biener, investigador, divulgador de Climatología y redactor de Meteored.

Como señalan desde Eltiempo.es, este martes será un día más estable pero el miércoles llegará otra nueva vaguada. «No será tan pronunciada como la anterior y cruzará el país hasta el jueves. De cara al fin de semana no se descarta que otra vaguada llegue al noroeste, pero la incertidumbre ya es más alta», aclaran. Hasta entonces las lluvias más abundantes se esperan -según dicha web- al oeste de Galicia, donde pueden superar los 30-40 mm. «Las tormentas también pueden dejar acumulados importantes en poco tiempo, pero en general, serán poco significativos», pronostican.

Desde Meteored prevén que durante el resto de la semana las temperaturas tiendan a subir y las lluvias se concentren en el norte y en puntos del Mediterráneo. «El chorro polar se intensificará en nuestras latitudes, por lo que a corto plazo las borrascas circularán por latitudes muy altas y no se intuye ningún descuelgue de aire frío de entidad sobre España», apostilla Biener.