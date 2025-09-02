Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Sucesión de vaguadas y frentes: el otoño meteorológico debuta con lluvias y tormentas

«Las condiciones serán aún favorables para que se desarrollen aguaceros de carácter local en algunas comunidades del Mediterráneo, que localmente pueden descargar con gran intensidad», advierten los expertos

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:31

Septiembre ha debutado con un bajón térmico casi generalizado en España coincidiendo con el arranque del otoño climatológico. Una masa de aire polar asociada a ... una vaguada se está extendiendo de oeste a este, dejando a su paso un ambiente más suave y algunos chubascos tormentosos. Para este martes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una circulación atlántica con la aproximación y entrada de un frente que será poco activo. ¿El resultado? Nubosidad en el tercio noroeste así como precipitaciones que se extenderán de oeste a este por Galicia y aledaños. «En el este de Cataluña, litoral sur de Valencia y en Baleares pueden darse chubascos matinales aislados, que se espera que sean localmente fuertes en Cataluña y sin que se descarten en Valencia», advierte el organismo estatal.

