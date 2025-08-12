Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las vacaciones de Ábalos en Granada

El exministro visita Freila, Fonelas y Benalúa

Pilar García-Trevijano

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 12:38

Sorpresa y estupor en la comarca de Guadix. Como un murmullo, desde el pasado viernes los vecinos comentaban que se habían topado por las calles ... de Freila, Fonelas o Benalúa a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y uno de los políticos más mediáticos ahora mismo por la investigación de la trama Koldo-Santos Cerdán. La visita del diputado no era una serpiente de verano. El hombre, de 65 años de edad, ha elegido el norte de la provincia para su descanso vacacional.

