Las vacaciones de Ábalos en Granada

Sorpresa y estupor en la comarca de Guadix. Como un murmullo, desde el pasado viernes los vecinos comentaban que se habían topado por las calles ... de Freila, Fonelas o Benalúa a José Luis Ábalos, el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y uno de los políticos más mediáticos ahora mismo por la investigación de la trama Koldo-Santos Cerdán. La visita del diputado no era una serpiente de verano. El hombre, de 65 años de edad, ha elegido el norte de la provincia para su descanso vacacional.

No ha logrado pasar desapercibido. Numerosos curiosos lo han fotografiado por las calles o incluso a las puertas del cortijo donde se hospeda. También en restaurantes y bares de estas localidades. «Me lo crucé al salir de un bar y me quedé pillado. Me sonaba mucho y tardé un rato en caer que se trataba del ministro. Tiene un aspecto muy cambiado. Se queda en un cortijo de Fonelas», comenta a IDEAL un granadino que se cruzó casualmente tanto en Fonelas como Benalúa con el político. Sobre si han tenido conocimiento de visitas anteriores de Ábalos, manifiesta que es la primera vez que tienen constancia de que ha pisado la zona. «Aquí no ha venido nunca nadie. Ni él ni ningún otro político», lamenta.

De acuerdo con los vecinos, Ábalos viaja con una mujer y un hombre de su edad. Según destacan las mismas fuentes, el diputado ha asegurado que se encuentra en la comarca visitando amistades. La visita del investigado por presuntos amaños en contratos públicos a cambio de mordidas a la comarca no es casual.

Vínculos con Granada

La trama de Koldo y Santos Cerdán se vincula directamente con Granada en varios frentes. El primer nexo son los hermanos de Baza y su cuñado, exdirectivo de Acciona. Los tres, Toño, Danil y Fernando, tienen calidad de investigados por presunto fraude en varios contratos y tuvieron que comparecer en el Tribunal Supremo el pasado mes de julio. Es más, Daniel fue quien facilitó la contratación de la exmujer de Koldo, Patricia, cuando fue despedida del ministerio. Fue precisamente una empresa de la comarca, Áridos Anfersa, quien facilitó su contratación. La UCO investiga el trabajo de Patricia en la empresa ya que el análisis de los productos bancarios realizado por la Guardia Civil evidenció que la mujer cobró entre el 3 de agosto de 2022 y el 2 de junio de 2023 al menos, 13.796,77 euros netos en concepto de «nómina» proveniente de la empresa granadina. Sin embargo, la UCO señala que el seguimiento efectuado tanto sobre Koldo como a su mujer, en diferentes días y horas, «sugiere que la misma no habría desarrollado actividad laboral alguna, por lo menos de manera presencial, ya que sus rutinas diarias se centraban en la localidad de Polop de la Marina (Alicante)». Sin embargo, según se puede trasladar de los audios y mensajes intervenidos por la UCO, quien más relación tenía con los empresarios granadinos era Koldo, el exportero de prostíbulo que llamaba a Ábalos su jefe y «hombre de mi vida».

a provincia de Granada fue uno de los últimos escenarios que pisó Ábalos, ahora caído en desgracia y expulsado del PSOE, como ministro. El extitular de Fomento visitó la ciudad el 7 de julio de 2021, apenas 72 horas antes de que Pedro Sánchez anunciara la remodelación de su gabinete. Ábalos inauguró en aquella fecha un tramo de la GR-43 a la altura de Atarfe. Después, presenció el pleno de investidura que daba paso a Paco Cuenca como alcalde de la ciudad.La noche de antes de su intensa jornada de eventos programados, el 6 de julio, coincidió hospedado en el hotel parador de Granada con Francisco Coca Sánchez, responsable de Áridos Anfersa.