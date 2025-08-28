Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La cabeza de lista de Aliança Catalana, Silvia Orriols, en el Parlament de Catalunya EP

La ultra Orriols 'ficha' para la Diada al cómico que se mofó de la muerte de Lambán

Toni Albà protagonizará los actos del 11-S en Ripoll (Girona), ayuntamiento gobernado por la extrema derecha secesionista

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 28 de agosto 2025, 15:20

El polémico humorista Toni Albà protagonizará los actos de la Diada del 11-S, organizados por el Ayuntamiento de Ripoll (Girona), gobernado por Aliança Catalana. ... La formación de la extrema derecha independentista, que sitúa Ripoll como la «cuna» de Cataluña, trata de desmarcarse del resto del secesionismo, que concentrará la mayoría de los actos en Barcelona. Albà es un cómico catalán que se hizo popular por sus imitaciones del rey emérito Juan Carlos I en TV3.

