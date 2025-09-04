El ultra que instigó la «cacería de inmigrantes» en Torre Pacheco trabajó en un centro de menores catalán

Cristian Lupiáñez, en prisión preventiva tras ser detenido en julio en Mataró (Barcelona) por incitar presuntamente al odio y llamar a la «cacería de inmigrantes» ... en Torre Pacheco (Murcia), trabajó para el Departamento de Justicia de la Generalitat. Primero, en un centro juvenil donde menores migrantes y también en la prisión Quatre Camins, en Barcelona, en la que está encarcelado. Lo ha denunciado el sindicato de prisiones Sicap Fepol, que ha asegurado que Lupiáñez también trabajó en las oficinas del Departamento de Justicia de la administración autonómica catalana. Intentó entrar en plantilla de la cárcel de Mas d'Enric, pero no superó las pruebas.

Desde el Govern, han justificado este jueves que no sabían que pertenecía a grupos ultras y que no tenían información de su vida privada. El sindicato de prisiones ha denunciado que el imputado podría haber tenido acceso a datos confidenciales de menores inmigrantes internos en el centro juvenil donde estaba empleado y también de personal de funcionarios. Justicia lo ha descartado. En el centro juvenil trabajó medio año como auxiliar administrativo en 2023. En la cárcel, en labores de mantenimiento, en 2024. El sindicato ha reclamado una investigación interna.

El auto judicial que le envió a prisión a principios de verano le situaba como líder y fundador de la organización ultra y supremacista en España Deport Them Now. Está investigado por los delitos de incitación al odio, pertenencia a asociación ilícita para cometer delitos discriminatorios y delito de tenencia ilícita de armas.

La investigación policial atribuye a Lapiáñez la organización de un grupo ultra y racista que llamaba a la «cacería» de inmigrantes. remitido a raíz de los Tras la agresión sufrida el 10 de julio por un hombre de 69 años de edad en Torre Pacheco, envió mensajes en las redes sociales. «Convocaremos cacería para los días 15, 16 y 17 de julio, patrullas vecinales, con el fin de dar con ellos y justicia directa para reunirlos con Alá; y si los demás magrebíes del pueblo no colaboran con la identificación de los culpables, ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido«, afirmó uno de los mensajes enviados. »

Según el auto, «con la publicación de estos mensajes, »favoreció un clima de violencia, hostilidad o discriminación por motivos racistas, tendente a reproducir conductas violentas y de odio contra el colectivo de origen marroquí residente en la localidad de Torre Pacheco«.