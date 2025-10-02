La UCO pide acceder a las cuentas de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras en busca de mordidas Los agentes recuerdan al juez que ambos fueron «facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones» de obra pública del 'caso Koldo'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido a Ismael Moreno, instructor del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, pode acceder a ... las cuentas y productos bancarios de la exdirectora de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras del Ministerio de Transportes, Francisco Javier Herrero. Ambos, según los audios grabados por Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, participaron activamente en el supuesto amaño de adjudicaciones de obra pública, hasta el punto de que en una de esos audios se escucha de Pardo de Vera alertando a Koldo de que la manipulación de las adjudicaciones debía ser más discreta.

«Siendo Pardo de Vera y Herrero facilitadores de asistencia para las exitosas adjudicaciones proyectadas, cada uno dentro de su ámbito de responsabilidad, resultaría imprescindible para el buen fin de la investigación, conocer si pudieron ser también receptores de cualquier tipo de contraprestación, de la naturaleza que fuere», solicitan los investigadores a Moreno, instructor primigenio de la causa en la que posteriormente fueron imputados el propio Ábalos y Santos Cerdán. La lista entidades a las que se pide información bancaria incluye cuatro cuentas corrientes de Pardo de Vera y otras 33 en el caso del exdirector de Carreteras.

