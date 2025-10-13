Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Donald Trump y Pedro Sánchez se saludan en la cumbre de paz en Egipto RC

Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

El líder estadounidense rebaja el tono con el presidente del Gobierno pero insiste en la necesidad de alcanzar el 5% en defensa

Paula De las Heras

Paula De las Heras

Sharm el Sheij. Enviada especial

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:06

No hubo incidente. Ni un mal gesto. Después de haber sugerido la semana pasada que habría que expulsar a España de la OTAN por su ... negativa a elevar al 5% el gasto en Defensa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido hoy con normalidad e incluso una sonrisa y unas palmaditas en la mano a Pedro Sánchez en la cumbre por la paz que se celebra en la ciudad balneario de Sharm el Sheij, donde una veintena de líderes internacionales se han dado cita para apoyar la firma del acuerdo de alto el fuego patrocinado por Estados Unidos y Egipto, junto a Turquía y Catar.

