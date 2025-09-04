Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El Rey y el fiscal general del Estado este miércoles en la Zarzuela durante la entrega de la memoria anual del departamento. EFE

Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial

La conservadora APM, mayoritaria en la magistratura, la AF y APIF, que pide seis años de cárcel a García Ortiz por revelación de secretos, le reclaman que «se abstenga de asistir» por respeto al Rey y a las carreras profesionales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:39

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a la ... apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona precisamente a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

