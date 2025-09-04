Tres asociaciones de jueces y fiscales piden al fiscal general que no vaya a la apertura judicial La conservadora APM, mayoritaria en la magistratura, la AF y APIF, que pide seis años de cárcel a García Ortiz por revelación de secretos, le reclaman que «se abstenga de asistir» por respeto al Rey y a las carreras profesionales

El Rey y el fiscal general del Estado este miércoles en la Zarzuela durante la entrega de la memoria anual del departamento.

Mateo Balín Jueves, 4 de septiembre 2025, 09:39 | Actualizado 09:54h.

Una asociación de jueces y dos de fiscales han pedido este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no acuda a la ... apertura del Año Judicial, que se celebrará mañana en el Tribunal Supremo y que estará presidida por el Rey. Un solemne acto en el que el máximo responsable del Ministerio Público tendrá un papel destacado por la lectura de su discurso, que versará sobre la memoria de la actividad de su departamento en 2024, cuyo documento entregó ayer en persona precisamente a Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela.

El colectivo Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritario en la judicatura y de sensibilidad conservadora, la Asociación de Fiscales (AF), del mismo perfil, y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que pide seis años de cárcel al máximo responsable del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos y otro de prevaricación en la causa que se sigue contra él en el alto tribunal, reclaman a García Ortiz en un comunicado que «se abstenga de asistir» por respeto al monarca y a los componentes de las carreras profesionales que estarán presentes dada su situación procesal.

