Tres años sin Diana Quer 01:09 Las heridas en A Pobra Do Caramiñal siguen abiertas / ATLAS ESPAÑA Valeria, su hermana, agradece los mensajes de apoyo y su madre tampoco la olvida ATLAS ESPAÑA Jueves, 22 agosto 2019, 16:57

Tres años han pasado desde que Diana Quer no volvió a casa esa madrugada. El 22 de agosto de 2016, Diana se fue de fiesta en A Pobra do Caramiñal, en A Coruña, donde veraneaba con su madre y su hermana menor, romería de la que nunca regresó. Su cadáver se encontró en el pozo de una antigua fábrica de gaseosas el 31 de diciembre de 2017. Sus padres siempre han querido mantener vivo su recuerdo.

El próximo 29 de octubre en la Audiencia de A Coruña, en su sede de Santiago, empezará el juicio por la muerte de la joven madrileña. Un jurado decidirá si los hechos por los que se juzga a Enrique Abuín, alias 'El Chicle' son constitutivos de los delitos de asesinato, agresión sexual y detención ilegal. Si el jurado le encuentra culpable de violación, podría serle impuesta la pena de prisión permanente, como solicitan las acusaciones y la familia de Diana.

Los vecinos no han olvidado el dolor que dejó su desaparición y cuando se cumple el tercer aniversario de su asesinato su hermana le dedica estas palabras: « No quiero pensar que no te voy a volver a ver nunca más... Se me hace demasiado duro». Valeria agradece en instragram los mensajes de apoyo y su madre tampoco la olvida: «Así quiero que permanezcas siempre en mi recuerdo, sencilla, dulce, natural, llena de vida y bondad. Ese individuo te quitó lo que más amabas y de quienes más te amaban, pero se equivocó, para mi estás más viva que nunca». A dos meses para que el asesino se siente en el banquillo frente a un jurado popular, Diana Pinel promete a su hija que lucharán para que se haga justicia.