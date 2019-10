Torra descarta elecciones y niega la crisis con ERC: «Estamos muy a gusto» El presidente de la Generalitat, Quim Torra, durante su entrevista en TV3. / EFE El presidente de la Generalitat confirma que el Rey le ha contestado a la carta que le envió el lunes pasado CRISTIAN REINO Barcelona Viernes, 18 octubre 2019, 00:08

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha negado este jueves por la noche que haya una crisis en el seno de su gobierno. A pesar de que ERC ha mostrado este jueves por la mañana su malestar por el hecho de que Torra haya realizado una propuesta para convocar un referéndum antes del final de la legislatura sin consultar a sus socios, el presidente de la Generalitat ha negado el distanciamiento con los republicanos: «Estamos muy a gusto», ha asegurado. Torra no comparte además la teoría de que su planteamiento de convocar un referéndum sea nuevo. «La había comentado en infinidad de ocasiones», ha señalado en una entrevista en TV3. El dirigente nacionalista ha descartado además que se plantee adelantar elecciones. «Es lo último que nos podemos permitir», ha dicho. «Me siento con fuerza» para seguir y avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación», ha asegurado. «Estoy muy a gusto con el Govern, también con ERC. Especialmente con el vicepresident Pere Aragonès, que tiene un fantástico sentido del humor», ha apuntado. También ha salido en defensa del consejero de Interior, Miquel Buch, en el ojo del huracán por las cargas de los Mossos. «Tengo la misma confianza en el consejero de Interior que en el resto de consejeros», ha afirmado.

Mientras, Torra ha desvelado que el rey Felipe VI ya le ha respondido la carta que le envió el lunes pasado solicitándole una reunión, justo después de conocerse la sentencia contra los líderes del 'procés'. Según ha señalado el presidente de la Generalitat, en la misiva, el jefe del Estado le ha explicado que la ha reenviado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Torra también escribió a Sánchez pero este aún no ha respondido. Además, ha dicho que no se ha comunicado ni una vez estos últimos días con Sánchez con quien ni siquiera ha intercambiado mensajes de whatsapp. Torra ha aprovechado la entrevista en la televisión pública catalana para avisar que defenderá el derecho de autodeterminación hasta las consecuencias que ello implique y ha señalado que volver a ejercer la autodeterminación es «no acatar« la sentencia.

Torra ha defendido asimismo la desobediencia civil. «Es muy respetable» y ha defendido la plataforma Tsunami Democràtic, que ha promovido protestas contra la sentencia: «Combatiré que se quiera criminalizar también la desobediencia civil», ha señalado. Sobre los disturbios en las calles en Barcelona, ha vuelto a llamar a la calma y ha condenado la violencia. «Siempre la he condenado», ha aseverado y ha insistido en que la violencia no representa al independentismo. Ayer, en el discurso que ofreció por TV3, Torra atribuyó la violencia a elementos infiltrados. Hoy ha ha explicado qué quería decir. «Me refería en estos términos a la palabra infiltrados: gente que habitualmente no está en este tipo de manifestaciones independentista», ha opinado. Sobre los Mossos, ha dicho que está a su «lado», y ha resaltado que tienen en este momento una doble misión: mantener la seguridad y garantizar el derecho a la protesta, aunque ha admitido que se han producido imágenes que no le han gustado. «En los protocolos que han sido vulnerados, se investigará y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar», ha avisado.